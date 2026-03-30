۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

پیام فراجا در پی شهادت سردار تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

بار دیگر دست های آغشته به جنایات بشری رژیم های تروریستی آمریکا-صهیونیست و این بار در ترور منجر به شهادت فرمانده مقتدر، متفکر و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، از آستین تجاوزشان بیرون زد؛ اگرچه داغ این شهید و شهدای دیگر جنگ رمضان، بویژه رهبر شهیدمان را در دل داریم، اما هر قطره از خون پاک این شهدای عزیز، عزم ما را در طی مسیر مقدس پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل و شکست ذلت بار دشمنان این مرز و بوم، مصمم تر از گذشته خواهد کرد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت آن عزیز سفر کرده به محضر فرمانده معظم کل قوا (حفظه‌الله) خانواده عزیز و شریف و نیز همرزمان دلیر و جان بر کف، بار دیگر به متجاوزان جانی هشدار می‌دهد، تا انتقام کامل خون شهدای عزیزمان، لحظه ای آرام نخواهد گرفت.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      نتانیاهو این جانی مارمولک بکشید و انتقام بگیرید. این ترورها احتمالا یا حتما کار جاسوس هاست که آدرس به دشمنان موساد امریکا لو میدن که اونا دارن براحتی شخصیت ها فرمانده هارو ترور میکنن اونم سریع .این بیشرف هارو باید قبل از اقدام دستگیر واعدامشون کنن .
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدالعنت کنه ترور کنندگان رو به اهدافشون نرسند خداوند چیکارشون کنه

