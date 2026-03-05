به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت شهادت امام خامنه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت:همان‌گونه که امام حسین(ع) با ایستادگی و شهادت خود و یارانش اسلام را احیا کرد، رهبر معظم انقلاب نیز با شهادت و فداکاری خود و خانواده محترمشان، جان تازه‌ای در کالبد اسلام و نظام جمهوری اسلامی دمیدند و بقای ابدی این نظام را تضمین کردند.

وی افزود: همه آزادگان، مقلدان و دوستداران حضرت امام خامنه‌ای در سراسر جهان عزادار این امام شهید هستند.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: ایران اسلامی لقمه‌ای بزرگ‌تر از دهان مستکبران است؛ تلاش آنها به جایی نخواهد رسید و بی‌شک رژیم منحوس صهیونیستی نابود و آمریکای جنایتکار خوار و ذلیل خواهد شد؛ این وعده شهید رمضان امام خامنه‌ای است.