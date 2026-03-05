آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر ۳۰ شهید مدافع امنیت در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر ۳۰ شهید مدافع امنیت صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه که در حملات اخیر نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، با حضور حماسی مردم اصفهان از میدان بزرگ‌مهر آغاز شد.

هم‌اکنون میدان بزرگمهر به صحنه‌ای از عزاداری و حماسه در اصفهان تبدیل شده است.

مردم ولایی اصفهان با حضور گسترده و بی‌نظیر در این مراسم، میزبان این کاروان مقدس بوده و با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، هم‌دردی خود را با خانواده‌های شهدا و ارزش‌های انقلابی نشان دادند.

این ۳۰ شهید که از مأموران و فرماندهان امنیتی بودند، با فداکاری خود در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کردند و اکنون در آغوش گرم مردمی که به آن‌ها افتخار می‌کنند، به مزار ابدی‌شان اعزام می‌شوند.

مراسم خاکسپاری در گلستان شهدا و پس از رسیدن کامل کاروان به این مکان برگزار خواهد شد.