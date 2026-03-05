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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

مسعود ده‌نمکی: امروز وقت حماسه‌سرایی در نبرد عاشورایی است

مسعود ده‌نمکی: امروز وقت حماسه‌سرایی در نبرد عاشورایی است

مسعود ده‌نمکی در پی حمله رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور از شهادت رهبر معظم انقلاب و حماسه سرایی در این نبرد نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعو ده‌نمکی نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیون و سینما در پی حمله تروریستی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار متنی را نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

دادن سر نه عجب داشتن سر عحب است

امروز کاروان انقلاب در بهمن ۵۷ به معرکه عاشورایی یاران آخر الزمانی سید الشهدا رسیده است. و صف حسینیان و یزیدیان و تماشاچیان از هم تشخیص داده می‌شود.

تا ظهر عاشورا و صبح انتقام، طلوعی به اندازه یک همدلی و دلدادگی به سید الشهدای انقلاب خامنه‌ای و لشکرش باقی مانده است وگرنه پس از طلوع خورشید مهدویت روسیاهی ابدی برای یزیدیان و تماشاچیان و ساکنین معرکه خواهد ماند.

امروز وقت حماسه است نه سوگواری. و من به عینه در دیدار خاص در روز تشییع سید حسن نصرالله در چهره و کلام رهبر شهیدمان ذره‌ای اندوه و تردید ندیدم. برعکس بعد از نماز ظهر، آقا با قامتی سرو گونه و چهره‌ای نورانی در پاسخ به ابراز نگرانی دوستی فرمود: همه چیز به اراده خدا به درستی پیش می‌رود عزت از آن مردم و انقلاب است.»

کد مطلب 6765643

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