دعوا را کنار بگذاریم و با هر زبان از وطن دفاع کنیم؛ پیروز تاریخ هستیم

امیرعباس ربیعی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت حضرت امام خامنه‌ای در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور عنوان کرد: شهادت رهبر انقلاب برای ما از این منظر که یکی از بازوهای مهم خدمت به اسلام را از دست دادیم، ناگوار و غم‌انگیز است. از طرف مقابل برای ما قابل احترام است که در سرزمین این شیرمردان و شیرزنان زندگی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: رهبر سربازان وطن غیرممکن است در زمانه‌ای که تمام شر به سرزمین ما حمله کرده است، در پناهگاه باشد بلکه ایشان ایستاده و در کنار سربازانش شهید می‌شود.

کارگردان فیلم «احمد» تصریح کرد: رهبر عزیز خودشان شهادت را انتخاب کردند زیرا خون ایشان می‌تواند خیلی از افراد را بیدار و هوشیار کند. این خون جنگ بین حق و باطل را برای آدم‌ها مشخص‌تر کرد. خون امام شهید ما چنان سیلی در عرصه پهناور گیتی ایجاد و چنان روحی از مقاومت را در ملت‌های آزاده برمی‌انگیزد که به امید خدا در آینده نزدیک باعث نابودی جریان شر می‌شود.

کارگردان فیلم «ضد» با اشاره به حفظ وحدت داخلی تاکید کرد: ما مردم چه با نگاه ملی و چه با نگاه شرعی همه در این روزگار نسبت به کشور خود موظف هستیم. بچه‌های نظامی و دولتی در این شرایط وظایف خودشان را انجام می‌دهند و ما مردم نیز نباید یک گوشه بنشینیم بلکه باید در میدان باشیم. اکنون وقت تقیه نیست و باید با زبانمان از حق دفاع کنیم و با حضور در خیابان‌ها جلوی نقشه دشمن برای شورش مسلحانه و جنگ داخلی را بگیریم.

وی ادامه داد: نه فقط حزب‌الهی‌ها بلکه کسانی که ایران برایشان مهم است باید در صحنه حاضر شوند. حتی کسانی که با جمهوری اسلامی مشکل دارند اگر شرف ملی و ایرانی دارند باید دعواها و منافع شخصی را کنار بگذارند و نسبت به کشورشان مسئولیت پذیر باشند.

ربیعی در پایان اظهار کرد: باید به خودمان افتخار کنیم زیرا در تاریخ ثبت خواهد شد ملتی که تمام دنیا مقابلش ایستاد روی پاهایش مقاومت کرد و ما پیروز تاریخ هستیم.