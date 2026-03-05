به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری کارگردان سینما با نگارش یادداشتی به شهادت رهبر معظم انقلاب، واکنش نشان داد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«رهبرم، با تو عهد می‌بندیم که ما برای ایران، سربداران ابدی تاریخ خواهیم ماند.

چه زیبا جاودانه شدی و چه با شهامت در کنار مردمت ایستادی. چه آگاهانه سمت درست تاریخ را به ما نشان دادی. زمان می‌گذرد و ما و فرزندان‌مان و یک ایران که نه، یک جهان به شما افتخار خواهند کرد. ما که در وجود شما جز اخلاص و صفا و ساده زیستی و پاکدامنی ندیدیم.

خوشا به حال شما و خوشا به حال یاران شهیدتان که میهمان‌شان هستید. ما هم به عشق شما و به مدد پروردگارمان عاشقانه پای کار ایران‌مان می‌مانیم.»