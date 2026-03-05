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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

علی غفاری: به عشق رهبر شهید انقلاب، پای کار ایران می‌مانیم

علی غفاری: به عشق رهبر شهید انقلاب، پای کار ایران می‌مانیم

علی غفاری،کارگردان سینما با نگارش یادداشتی برای رهبر شهید انقلاب نوشت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری کارگردان سینما با نگارش یادداشتی به شهادت رهبر معظم انقلاب، واکنش نشان داد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«رهبرم، با تو عهد می‌بندیم که ما برای ایران، سربداران ابدی تاریخ خواهیم ماند.

چه زیبا جاودانه شدی و چه با شهامت در کنار مردمت ایستادی. چه آگاهانه سمت درست تاریخ را به ما نشان دادی. زمان می‌گذرد و ما و فرزندان‌مان و یک ایران که نه، یک جهان به شما افتخار خواهند کرد. ما که در وجود شما جز اخلاص و صفا و ساده زیستی و پاکدامنی ندیدیم.

خوشا به حال شما و خوشا به حال یاران شهیدتان که میهمان‌شان هستید. ما هم به عشق شما و به مدد پروردگارمان عاشقانه پای کار ایران‌مان می‌مانیم.»

کد مطلب 6765880

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