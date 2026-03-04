به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی عاج نویسنده و کارگردان تئاتر و سینمای ایران در وصف شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و تجاوز رژیم صیهونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، یادداشتی را منتشر کرد.

در متن این یادداشت آمده است:

«با یاد و احترام بی‌پایان به امام شهیدان و امام شهید

روزگار عروج امامِ شهیدان کم سن بودم و درک عمیقی از کلام و نگاه ایشان نداشتم و غمِ فراق را کودکانه همچون پرواز عزیز و خویشاوندی نزدیک فهم می‌کردم، امروز اما مبهوت و عزادار امامِ شهیدی هستم که زیرکانه در بین خطوط کلامش حجت را تمام کرده بود و من باز در هیاهوی روزمرگی درست فهمش نکردم. وقتی کلام سیدالشهداء را تکرار کرد و گفت «چگونه یکی مثل من، با یکی مثل یزید بیعت کند».

حالا آن خطِ خون که همه چیز را در جهان به دو سوی حسینی و یزیدی تقسیم کرده بود، جلوی چشمان گریانم می‌بینم. در پرپرشدن دانش‌آموزان سرزمینم؛ در ویرانی خانه همسایه‌ام؛ سوی حسین و یزید پیش چشم ماست و خوشا شجاعت آزادگان جهان که سکوت نمی‌کنند.

ورای همه احساسات امید دارم به هم‌صدایی مردم شریف سرزمینم که همه با هم به یک صدا بگوییم جاویدان ایرانِ عزیزِ ما. زیرا برای ما وطن جایگاه و ارزشی چون مادر دارد.»