علیرضا عبدالله‌نژاد، مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت زیرساخت‌های آموزش مجازی و آمادگی اپلیکیشن «شاد» برای برگزاری کلاس‌ها در صورت مجازی شدن مدارس تا پایان سال تحصیلی توضیح داد: در حال حاضر آموزش و پرورش در حال رصد شرایط و بررسی روند اتفاقات است تا مشخص شود وضعیت به چه سمتی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه استمرار جریان آموزش برای وزارت آموزش و پرورش اهمیت دارد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های اپراتور همراه اول پایدار است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

عبدالله‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های اپلیکیشن «شاد» افزود: این برنامه می‌تواند امکانات مناسبی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد تا فرایند آموزش به شکل مجازی ادامه پیدا کند.

مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش درباره زمان اعلام جزئیات بیشتر نیز گفت: احتمالاً تا روزهای شنبه یا یکشنبه می‌توان اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه ارائه کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت تصمیم نهایی، کلاس‌های همه پایه‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: در صورت اعلام رسمی، تمام مدارس و همه پایه‌های تحصیلی کلاس‌های خود را به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.

عبدالله‌نژاد همچنین درباره مدیریت ترافیک احتمالی در زمان برگزاری کلاس‌ها گفت: برای پیک ترافیک در ساعت‌های مختلف نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و در صورت نهایی شدن تصمیم‌ها، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه ادامه فعالیت مدارس، برنامه‌ها و جزئیات اجرایی مرتبط با زیرساخت‌ها نیز اعلام می‌شود.