خبرگزاری مهر _ گروه جامعه ؛ محدثه کرمی :صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ ، دقیقا زمانی که همه مردم به امید ثمر دادن مذاکرات بین ایران و آمریکا بودند ، ناگهان صدای انفجارهای متعددی در محدوده میدان پاستور تهران مردم را مبهوت کرد.

شواهد مبنی بر این بود که برای بار دوم آمریکا در پای میز مذاکرات ، قوانین را نقض کرد و حمله مشترکی با رژیم صهیونیستی بر علیه ایران آغاز کرد.

بعد از چند دقیقه خبرهای جدیدی منتشر شد ، خبرهایی که می گفت این حمله ناجوانمردانه فقط در تهران صورت نگرفته و شهرهای متعددی را دربرداشت.

شهادت ۱۶۸ دانش آموز در مدرسه «شجره طیبه»

در میان این هیاهو ، که مردم شُک و ناراحتی خود را در میان بغض هایشان پنهان می کردند تا جزئیات این وقایع را بشنوند، خبری به گوش رسید مبنی بر اینکه دبستان و پیش دبستانی دخترانه شجره طیبه در میناب واقع در استان هرمزگان ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز شنبه با ۵ حمله هوایی، مورد حمله دشمن قرار گرفت.

پس از این اتفاق ، در ساعت ۱۵:۴۰ همان روز ، یک حمله مجدد نیز به درمانگاه مجاور مدرسه صورت گرفت .

بلافاصله نیروهای امدادی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات آواربرداری و تفحص مجروحان و شهدا را آغاز کردند .

در ساعات اولیه این جنایت هولناک ، فرماندار ویژه میناب اعلام کرد:تعداد شهدای تجاوز تروریست های آمریکایی_صهیونیستی به دبستان دخترانه میناب در حال افزایش بوده و تا ساعت ۱۴:۴۵ به ۴۰ شهید و ۴۸ مجروح رسید که به بیمارستان میناب منتقل شدند.

عملیات آواربرداری نیروهای هلال احمر ادامه داشت اما در این میان ابراهیم طاهری دادستان میناب اظهار کرد: در بین شهدا کادر آموزشی و اولیای دانش آموزان هم حضور دارند که بلافاصله پزشکی قانونی بسیج شده و کارهای احراز هویت پیکرهای شهدا در حال انجام است.

انتظاری سخت و جان فرسا !

مادران و پدران این دانش آموزان ، چشم به مدرسه ای دوخته بودند که بر سر فرزندان خود آوار شد ؛ درست زمانیکه آنها با خیال راحت کودکان خود را برای درس خواندن و پیشرفت تحصیلی به آغوش مدرسه سپرده بودند، رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی با مشارکت آمریکا این کودکان بی گناه را از نعمت زندگی محروم کردند ، حال باید خانواده هایشان منتظر بمانند تا جسم های بی جان کودکان خود را از آغوش مدرسه پس بگیرند و به آغوش سرد خاک بسپارند.

آواربرداری همچنان ادامه داشت و شمار شهدا ثانیه به ثانیه بیشتر می شد تا جاییکه تا ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ ، تعداد شهدای «مدرسه دخترانه شجره طیبه» به ۱۱۵ شهید افزایش یافت.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در پی این حمله وحشیانه پیامی صادر کرد و گفت: با هدف ابراز همدردی با مردم فهیم میناب و هرمزگان ، ضمن تسلیت شهادت جمعی از دانش آموزان ، فرهنگیان و هموطنان در میناب ، روز یکشنبه دهم اسفندماه ۱۴۰۴ را در استان هرمزگان عزای عمومی اعلام می کنیم.

داغی که در دل های هموطنانمان گذاشته شد ، بسیار فراتر و جانسوز تر از چیزی است که قابل بیان باشد و با یک روز عزای عمومی تسکین یابد اما با صدور بیانیه های مختلف از جانب بخش های مختلف دولتی و نظامی از جمله ارتش و سپاه پاسداران، مبنی بر خونخواهی و گرفتن انتقام این کودکان از دشمنان جنایتکار ،قطعا تسکینی هرچند اندک برای خانواده های این نوگلان پرپر شده است.

پایان تفحص شهدا و مجروحین دانش آموز

در روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه و با گذشت یک شبانه روز از این اقدام ددمنشانه دشمن ، تفحص شهدا به پایان رسید ؛ یک شبانه روزی که برای خانواده های این کودکان اندازه یک سال گذشت و چشم هایشان به در خیره ماند تا خبری از فرزندشان برسد.

آمار نهایی شهدای دانش آموز در این مدرسه اعلام شد و بر اساس اعلام محمد رادمهر فرماندار شهرستان میناب ، پیکرهای مطهر ۱۶۵ شهید از زیر آوار خارج شد.

وی گفت: این اقدام خبیثانه رژیم آمریکایی صهیونیستی نشان داد که کودک کشی رژیم صهیونیستی در طول تاریخ همیشه تداوم داشته است و این اقدام بزدلانه رژیم شیطان صفت در شهرستان میناب باری دیگر نشان داد که صهیونیست ها دست از کودک کشی خود بر نخواهند داشت.

رادمهر افزود: در این حادثه که ۱۶۵ شهید و ۹۶ مجروح بر جای گذاشت ، خشم مردم سراسر ایران اسلامی و حتی جهان را علیه این رژیم منفور دوچندان کرده است.

با شنیدن خبر شهادت این ۱۶۵ دانش آموز دختر بی گناه و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ، گمان می رود که جمع فرشتگان بهشتی جمع باشد ، جمعی که به رهبری پدری مهربان در بهشت کنار فرزندان خود حاصل شد.

برگزاری مراسم تشییع دانش آموزان شهید «مدرسه شجره طیبه»

مراسم تشییع و تدفین شهدای مظلوم دانش آموز شهرستان میناب ، روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح از میدان شهدا میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) تا گلزار شهدا بر دستان مردم ولایت مدار انجام شد.

در این مراسم ، مادران داغدار کودکانی حضور داشتند که برای وطن جگرگوشه های خود را فدا کرده بودند و به شهادت فرزندان خود افتخار می کردند.

مادر شهیده ۷ ساله «مهدیس نظری» در مراسم تشییع فرزند خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه ما برای پایداری اسلام از کوچک تا بزرگ در یک صحنه هستیم ، ما به شهادت فرزندان خود افتخار می کنیم و پیام من به همه مردم ایران این است : «یالثارات الحسین».

شهادت دانش آموزان بی گناهی که قربانی دشمنی می شوند که با خون کودکان جان می گیرد و کودک کشی رسم اوست ، در همینجا پایان نمی پذیرد ؛ بلکه شمار دانش آموزان شهیدی که در حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا در اقصی نقاط کشور به شهادت رسیده اند به ۱۸۵ تن رسیده است .

بیانیه های بین المللی

سازمان یونسکو ، در پی حملات نظامی به مدارس بیانیه ای صادر کرد و خاطرنشان کرد: دانش آموزان در مکانی که به یادگیری اختصاص داده شده است ، تحت حمایت قوانین بین المللی بشردوستانه قرار دارند و حملات علیه موسسات آموزشی ، دانش آموزان و معلمان را به خطر می اندازد و حق آموزش را تضعیف می کند.

با وجود اینکه در تمامی قوانین و قطعنامه ها از جمله قطعنامه ۲۲۵۰ شورای امنیت ، تجاوز به حریم آموزشی ممنوع است و حمله به مدارس جنایت جنگی محسوب می شود ، اما همچنان رژیم صفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از این جنایات امتناع نمی کنند و سیره و روش آنان کودک کشی شده است‌.

واکنش وزیر آموزش و پرورش به جنایت هولناک رژیم صهیونیستی و آمریکا

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از یکی از مدارس آسیب دیده در تهران بر اثر حملات آمریکایی_صهیونیستی اعلام کرد: تعداد شهدای دانش آموز و معلم به ۱۸۵ نفر افزایش یافته که بیشترین آنها در میناب (۱۶۸نفر) به شهادت رسیده اند.

وی افزود: تعدادی از همکاران و دانش آموزان ما نیز در اقصی نقاط کشور به ویژه در تهران ، فارس ، قزوین ، اصفهان ، شیراز و تبریز به شهادت رسیده اند.

کاظمی خاطرنشان کرد: آمار مجروحین به دلیل اینکه مدارس فعال نیستند دقیق نیست اما بر اساس آمار ابتدایی ما ، بیش از ۱۲۰ دانش آموز و معلم مجروح شده اند که در بیمارستان ها بستری هستند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: تعداد مدارس آسیب دیده در تهران ۵ مدرسه است و ۱۵ مدرسه نیز در نقاط مختلف کشور آسیب دیده اند که مجموعا ۲۰ مدرسه می شود.

وی در واکنش به شهادت ۱۶۸ دختر مظلوم در شهرستان میناب بیان کرد: غم بزرگی برای جامعه بشریت رخ داد اما عجیب است که دنیا در یک سکوت خفت باری قرار دارد به ویژه سازمان های بین المللی که هیچ واکنش جدی نسبت به این خوی وحشی گری آدم جانی که به جان کشورها افتاده است نشان نداده اند و نمی دهند.

آخرین آمار شهدا ، مجروحین و مدارس آسیب دیده

طبق اعلام روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، آخرین آمار دانش آموزان و معلمان شهید و مجروح کشور اعلام شد که به شرح ذیل است:

در شهرستان میناب در استان هرمزگان:

۳ ولی دانش‌آموز شهید ، ۲۶ همکار شهید ، ۱۱۸ شهید دانش‌آموز، ۲۶ دانش‌آموز بلاتکلیف و بدون تشخیص هویت و ۱۱۰ مجروح که بجز ۱۰ نفر ، همگی ترخیص شده‌اند.

در لامرد فارس:

یک معلم شهید و ۵ دانش آموز شهید

در چرداول ایلام:

یک معلم شهید و ۲ دانش آموز شهید

در آذربایجان شرقی:

یک دانش‌آموز شهید از تبریز، یک دانش‌آموز شهید از مراغه، یک دانش‌آموز مجروح از تبریز

در شهر تهران:

۳ دانش آموز شهید و ۲ دانش آموز مجروح و ۲ همکار ستادی مجروح

در آبیک قزوین:

یک دانش آموز شهید

در شهرستان های استان تهران:

یک معلم شهید و یک دانش آموز شهید

همچنین طبق این آمار ، در این حملات حدود ۲۰ واحد آموزشی آسیب دیده و برخی بطور کامل تخریب شده اند که مدرسه «شجره طیبه میناب» استان هرمزگان از آن دسته است.

برخی مدارس از جمله مدارس «هدایت و آل یاسین» منطقه ۴ تهران، مدرسه «علامه حلی ۵» منطقه ۶ تهران، مدرسه منطقه ۷ تهران، مدرسه «شهید محلاتی» منطقه ۱۲ تهران و مدرسه «عصمت» ناحیه یک ارومیه آسیب‌های جدی دیده‌اند.

همچنین دیگر مدارس و آمدهای آموزشی که با احتساب موارد اعلام شده به بیش از ۲۰ مدرسه رسیده،آسیب های جزئی تری داشتند.

حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره حجم ویرانی‌های مدارس و برنامه های آموزش و پرورش جهت بازسازی این مدارس گفت:

در حال حاضر به دستور وزیر کار ، بازدید و بررسی میزان خسارات مدارس از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شده و انتظار داریم در سریع ترین زمان ممکن کار بازسازی، تعمیر و ایمن سازی مدارس آغاز و تا پایان فروردین قابل بهره برداری باشد.

وی افزود:همچنین بنا شده است مدرسه ای در شهرستان میناب به نام و یاد نوگلان شهید عزیزمان ساخته شود.

صادقی ادامه داد: اگر چه در تلاش هستیم در سریع ترین زمان ، مدارس به چرخه آموزش بازگردند ولی در صورت طولانی شدن فرآیند ساخت مدارس تخریبی ، ساماندهی دانش آموزان این مدارس در نزدیک ترین مدرسه ممکن انجام خواهد شد.

وی گفت: لذا آموزش و پرورش اجازه نخواهد داد تا هیچ دانش آموز و معلمی بلاتکلیف بماند و با قدرت ، کار بازسازی و ساماندهی مدارس را دنبال خواهد کرد.

طبق اعلام رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، مرمت مدارس بلافاصله پس از حملات آغاز شده و همکاران نوسازی آموزش و پرورش در میدان حضور دارند.

این دانش‌آموزان شهید ، بی گناهانی هستند که در اوج رویاها و بازی های کودکانه خود با قساوت رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. آنها باید امروز در کنار دوستانشان در میادین شهر حاضر می شدند و از خون رهبر شهید خود دفاع می کردند اما اکنون در آغوش خاک آرمیده‌اند.

وظیفه ما به عنوان هم وطنان این شهیدان این است که یادشان را تا همیشه گرامی بداریم و هرگز فراموششان نکنیم زیرا آنها تا ابد در قلب تاریخ ایران باقی و زنده هستند.