تجاوز به مدرسه حمله به آینده ایران است؛ تجهیز ۲۰۰ مدرسه

فریدون کلبادی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی به مدرسه‌ای در میناب، این اقدام را جنایتی وحشیانه علیه نسل آینده ایران دانست و از آماده‌باش کامل مدارس استان برای آموزش، حمایت و اسکان اضطراری فرهنگیان و دانش‌آموزان خبر داد.

وی اظهار داشت: این جنایت وحشیانه قلب و ذهن همه ما را جریحه‌دار کرد و جامعه فرهنگی کشور را در عزای عمومی فرو برد. وظیفه داریم به سهم خودمان در صحنه حاضر باشیم، این جنایت را محکوم کنیم و امیدوار باشیم پیروزی نظام جمهوری اسلامی نزدیک است.

وی افزود: مدیران و فرهنگیان در برنامه‌های مختلف شب‌ها و روزهای آینده هم حضور فعال خواهند داشت تا هم این جنایت را محکوم کنند و هم با امید به آینده، شاهد نابودی دشمنان و صهیونیست‌های جنایتکار باشیم.

کلبادی نژاد تصریح کرد: جنگ وارد مراحل جدیدی شده و پیروزی نزدیک است. هر یک از ما باید امروز در دفاع از هویت، پرچم و ارزش‌های ملی خود نقش ایفا کنیم تا از این حادثه تلخ به سلامت عبور کنیم.

مدرسه محل آموزش و امید است

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به اهمیت مدرسه به‌عنوان محل علم و تربیت گفت: هدف قرار دادن مدرسه یعنی تلاش برای نابودی آینده کشور. مدرسه محل آموزش و امید است و این جنایت، مخصوصاً علیه دختران و دانش‌آموزان ابتدایی، نهایت قساوت و دشمنی را نشان می‌دهد. این اقدام دل همه خانواده‌ها و مردم ایران را به درد آورد و تجلی نادانی و سنگدلی دشمنان علیه دانش‌آموزان بی‌دفاع است.

کلبادی‌نژاد در ادامه درباره آمادگی مدارس مازندران گفت: تاکنون استان مازندران آسیبی ندیده است، اما آموزش‌وپرورش استان برای حمایت از فرهنگیان و هموطنان، آمادگی کامل دارد.

تجهیز ۲۰۰ مدرسه

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در فاز اول، بیش از ۲۰۰ مدرسه با ۱۵۰۰ کلاس درس آماده شده تا در صورت نیاز، به‌صورت رایگان برای اسکان هموطنان مورد استفاده قرار گیرد. همکاری با دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز ادامه دارد و همکاران ما در سراسر استان، پای کار هستند و شرایط اسکان اضطراری را رصد می‌کنند.

وی افزود: اگر شرایط دشوارتر شود، آمادگی داریم تمام مدارس استان را به‌عنوان محل اسکان اضطراری در اختیار هموطنان قرار دهیم. در حال حاضر، ظرفیت مدارس آماده شده هنوز تکمیل نشده و امکان افزایش ظرفیت وجود دارد. ما به سهم خود در کنار خانواده‌ها و دانش‌آموزان هستیم و آموزش و پرورش، روند آموزش را در همه مقاطع تحصیلی ادامه می‌دهد.

کلبادی‌نژاد درباره آموزش دانش‌آموزان در این شرایط گفت: با توجه به تعطیلی موقت مدارس و آموزش غیرحضوری، تلاش داریم تا دانش‌آموزان با حفظ آرامش و امنیت، روند تحصیل خود را ادامه دهند. مشاوران، کارشناسان، معاونان و گروه آموزش استان، آمادگی کامل دارند تا آموزش و مراقبت از مسائل ارزش‌های دینی و تحصیلی دانش‌آموزان را تضمین کنند.

وی در پایان درباره هدف دشمن از حمله به مدرسه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور افزود: هدف قرار دادن مدرسه یعنی حمله به آینده کشور و تلاش برای نابودی نسل‌های آینده. مدرسه محل علم، تربیت و امید است و این اقدام، نشان‌دهنده کینه و دشمنی شدید علیه دانش‌آموزان و نسل آینده است. خانواده‌ها و مردم ایران برای این جنایت عزادار شده و دلشان به درد آمده است. این حادثه تجلی نادانی، قساوت و سنگدلی دشمنان ایران و دانش‌آموزان بی‌دفاع است.