علیرضا عبداللهنژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامه اخیر سازمان بازرسی مبنی بر تقویت زیرساختهای برنامه شاد، اظهار داشت: پیش از این نامه، مشکل زیرساختهای شاد را با رئیسجمهور مطرح کرده بودیم و ایشان دستور دادند وزارت ارتباطات نسبت به تأمین زیرساختهای لازم اقدام کند.
وی افزود: این دستور به جریان افتاده، مکاتبات لازم انجام شده، جلسات متعددی برگزار گردیده و هماکنون وزارت ارتباطات موافقت خود را اعلام کرده و فرآیند تأمین زیرساختها در حال انجام است.
مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ما در حال حاضر با نامه سازمان بازرسی مواجه نیستیم، زیرا اقدامات از پیش آغاز شده است و هیچ ضربالاجلی نیز برای اتمام کار تعیین نشده است.
عبداللهنژاد با تأکید بر زمانبر بودن این فرآیند، خاطرنشان کرد: تأمین زیرساختها و استقرار ۱۰۰ سرور جدید، کار سادهای نیست که ظرف یک یا دو روز وارد مدار شود. این کار یک پروسه زمانی مشخص دارد. ضمن اینکه اتصال این سرورها به زنجیره زیرساختی موجود نیز نیازمند زمان است. این فرآیند هماکنون در حال انجام است، اما قطعاً زمانبر خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اقدامات قبلی، همچنان اختلال در شاد مشاهده میشود، توضیح داد: در شرایط فعلی بیش از سه میلیون کاربر به طور همزمان به شاد مراجعه میکنند درحالیکه ظرفیت این پیامرسان برای دو میلیون کاربر به صورت همزمان است؛ علیرغم اینکه ما دسترسی افراد غیر از دانشآموزان و معلمان را محدود کردهایم و همچنین کاربران را تقسیمبندی نمودهایم، باز هم تعداد مراجعات همزمان بیش از ظرفیت موجود است و به همین دلیل کندی در سیستم مشاهده میشود.
عبداللهنژاد تأکید کرد: به محض اینکه زیرساختهای جدید اضافه شود، تمام این مشکلات حل خواهد شد. نکته مهم این است که «در حال انجام بودن» فعلی با اقدامات قبلی تفاوت اساسی دارد. هماکنون عملیات به صورت واقعی آغاز شده، موافقتهای لازم اخذ گردیده و کار در حال جریان است.
مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در خصوص مدت زمان مورد نیاز برای اتمام این پروژه گفت: نمیتوانیم زمان دقیقی مشخص کنیم، اما این فرآیند چندین ماه طول نخواهد کشید. تهیه تجهیزات زمان میبرد و استقرار آنها نیز زمانبر است، ولی خوشبختانه کار در دست اجراست و به زودی مشکلات برطرف خواهد شد.
نظر شما