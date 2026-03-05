تشییع پیکر شهید ابراهیمی؛ از معراج الشهدای شاهرود تا گلزار شهدای کلامو

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی تشییع پیکر شهید محمد رضا ابراهیمی پاسدار با عزت و پر افتخار ایران اسلامی، صبح پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم متدین و خداجوی شهرستان شاهرود، برگزار شد.

این مراسم از معراج الشهدای کانون بسیج شاهرود واقع در خیابان امام (ره) آغاز و تا ابتدای خیابان ۲۲ بهمن ادامه پیدا کرد.

پیکر مطهر شهید محمدرضا ابراهیمی پس از مشایعت توسط مردم و اقامه نماز میت، با خودرو به روستای محل زادگاهش یعنی کلامو در بخش بسطام شهرستان شاهرود، منتقل شد تا در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شود.

این شهید گرانقدر روز یکشنبه در پی حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در تهران و در حین انجام وظیفه شهید شهادت را نوشید و پیکر پاکش دیروز برای تشییع به شاهرود، منتقل شد.

شهید امنیت سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا ابراهیمی جمعی لشکر ۲۷ حضرت رسول الله (ص) تهران بود که به دست متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تهران به شهادت رسید.

حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود بر پیکر این شهید نماز خواند.

امروز همچنین مراسم تشییع پیکر شهید علی سبحانی نیز با حضور مردم متدین و خداجدی شهرستان میامی تشییع و به خاک سپرده شد.