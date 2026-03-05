یادداشت مهمان- سعید آجورلو: در روز ششم جنگ اگر از بالا به صحنه نگاه کنیم وضعیت به نسبت نقشه دشمن خیلی بهتر پیش رفته و کشور با وجود یک جنگ وجودی، سرپا است.

به این دلایل؛

۱- انگاره فروپاشی نظام و زمین گذاشتن اسلحه بعد از ترور اقا، شکست خورد. ترامپ منتظر بود بعد از ضربه بزرگی که با ترور رهبری می زند، ایران تسلیم شود و نظام از هم بپاشد. او به صورت علنی چنین خواسته ای را ابراز کرد.

۲- تا این لحظه انگاره جنگ داخلی فعلا شکست خورده است و به جای تداوم فضای ۱۸ و ۱۹ دی ماه وارد فضای اجتماعی شبیه جنگ ۱۲ روزه شده ایم. ادامه کار شورای رهبری و عدم انتخاب رهبر جدید تا پایان جنگ، کمک به تداوم این وضعیت است.

۳- به صورت کلی و در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه، خوب و موثر به رژیم موشک زده ایم.

۴- تصویر یک ایران پیش بینی ناپذیر و غیر قابل محاسبه برای دشمن شکل گرفته است.

۵- با انجام تمهیدات لازم، سیستم خدمات دهی عمومی کار می کند و شرایط تحت کنترل است.

۶- تهدید بستن تنگه هرمز عملی شده و آمریکا همچنان نتوانسته راه حلی برای تنگه بیابد. امنیت بخشی از انرژی جهان و بخش هایی از تجارت از اختیار آمریکا خارج شده و توسط نظامیان ایرانی اداره می شود.

۷- قیمت انرژی تا حدودی بالا رفته است. بورس های جهانی تحت تاثیر قرار گرفته اند.

۸- آمریکا با بحران اتمام موشک های رهگیر مواجه شده است. ضربه به رادارهای موثر دشمن هم در راستای اصابت های راحت تر برای ایران است.

۹- ایده جنگ منطقه ای جواب داده است و همچنان دارای ظرفیت برای توسعه و گسترش از سوی بخش هایی از مقاومت چون یمن است .

۱۰-اعراب و اروپا با وجود هم پیمانی با آمریکا از اعلام پیوستن به جنگ ابا دارند. دلیل این موضوع ریسک شکست در جنگ است.

۱۱- نقشه حمله تجزیه طلبان با آمادگی نظامیان ایرانی در مرزها فعلا کنترل شده است .

۱۲- با وارد شدن به ششمین روز جنگ، ادبیات ضد جنگ در آمریکا کمی بالا آمده است. تگ «جنگ بی هدف» ترامپ در ادامه می تواند جنگ او را بی فلسفه و نامشروع نشان دهد.

تثبیت این وضعیت می تواند منجر به نوعی از بازدارندگی در آینده برای کشور شود. با وجود ضرباتی که به کشور وارد شده است همچنان ایران ایستاده و بسیار بیشتر از انگاره ایران ضعیف دشمن، مقاومت کرده و تا حدی که خطر جنگ را در بلندمدت از کشور دور کند، آماده جنگ است.