پیکر شهید مزینانیان در شاهرود تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مهدی مزینانیان از پاسداران تیپ ۱۲ سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان که دو روز پیش در حین ماموریت به شهادت رسیده بود، پیش از ظهر آدینه در زادگاه این شهید تشییع شد.

نکته قابل توجه مراسم تشییع پیکر پاک شهید پاسدار مهدی مزینانیان از پایوران تیپ ۱۲ قائم (عج) که در حین انجام مأموریت رزمی به فیض شهادت نائل آمد، حضور گسترده مردم قدرشناس شهرستان شاهرود و همرزمان این شهید گرانقدر بود که به مراسم شکوه خاصی بخشید.‌

مراسم تشییع پیکر شهید مزینانیان از معراج الشهدای شهرستان شاهرود تشییع و در گلزار شهدای باغزندان شهرستان شاهرود به خاک سپرده شد. قرار بود این مراسم فردا برگزار شود ولی خانواده این شهید امروز را برای تشییع و به خاک سپاری پیکر این شهید گرانقدر اعلام کردند.

مردم قدرشناس شهرستان شاهرود حضور حماسی را در مراسم تشییع پیکر پاک شهید شهید مهدی مزینانیان به نمایش گذاشتند تا نشان دهند قدردان خدمات و مجاهدت های مدافعان وطن و حریم ولایت هستند.

شب گذشته در مسجد ابوالفضل(ع) باغزندان مراسم وداع با پیکر شهید مزینانیان با حضور گسترده مردم شهرستان شاهرود و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی و اجرایی استان سمنان برگزار شده بود.