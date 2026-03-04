به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه چهارشنبه، مراسم وداع با پیکر شهید محمد رضا ابراهیمی با حضور گسترده مردم شهید پرور و قدرشناس شهرستان شاهرود در مدرسه قلعه این شهرستان برگزار شد.

شهید محمدرضا ابراهیمی از پاسداران پرافتخار انقلاب اسلامی ایران بود که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار در تهران به شهادت رسید.

در این مراسم مردم متدین و خداجوی شهرستان شاهرود با شعارهای ضد استکباری و فریاد های الله اکبر جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کردند.

سوگواری برای رهبر شهید امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (رض) نیز از جمله بخش های این مراسم بود که با سیل اشک و آه مردم غمگین اما مقاوم دیار هزار و ۷۰۰ شهید شاهرود، همراه شد.

در این مراسم همچنین پیرغلامان و مداحان اهل بیت(ع) به اجرای برنامه پرداختنتد. گفتنی است مراسم وداعی نیز دیشب با حضور مردم قدرشناس مرکز استان سمنان برگزار شده بود.

آئین تشییع پیکر شهید ابراهیمی فردا صبح ابتدا از کانون بسیج خیابان امام(ره) شاهرود موسوم به معراج الشهدای این شهرستان آغاز و سپس در روستای کلامو، زادگاه شهید ابراهیمی، ادامه پیدا خواهد یافت.

گفتنی است شهید حسن محمدی مشاور دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز دیگر شهید شهرستان شاهرود در این روزهای اخیر است که همراه رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه به فیض شهادت نائل آمد که البته هنوز از برنامه های وداع و تشییع این شهید خبری اعلام نشده است.