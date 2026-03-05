https://mehrnews.com/x3bx54 ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ کد مطلب 6766167 استانها همدان استانها همدان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ ساز و کار شایسته تعیین رهبری در قانون اساسی همدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ساز و کار تعیین رهبر در قانون اساسی را بسیار برجسته دانست. دریافت 164 MB کد مطلب 6766167 کپی شد مطالب مرتبط نهجالبلاغه «صبر» را راس ایمان میشمارد حجتالاسلام طاهری: حضور مردم در صحنه ضامن بقای انقلاب است فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبر آینده خانجانی: رهبر جدید باید استکبارستیز و بصیر باشد صفار هرندی: تاریخ پیشرفتهای ایران را با نام رهبرانقلاب پیوند خواهد زد تولیت مسجد جمکران با خانواده شهید سپهبد موسوی دیدار کرد برچسبها قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری سازمان تبلیغات اسلامی
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