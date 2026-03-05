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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

ساز و کار شایسته تعیین رهبری در قانون اساسی

ساز و کار شایسته تعیین رهبری در قانون اساسی

همدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ساز و کار تعیین رهبر در قانون اساسی را بسیار برجسته دانست.

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کد مطلب 6766167

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