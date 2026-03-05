خانجانی: رهبر جدید باید استکبارستیز و بصیر باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای را به محضر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، مردم شریف ایران و تمامی آزادیخواهان جهان تسلیت گفت و با استناد به اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قانون اساسی ما پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که مقام مرجعیت و رهبری ایشان توسط اکثریت قاطع مردم شناخته و پذیرفته شده بود، تعیین رهبر را به عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان افزود: خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی بررسی و مشورت می‌کنند و هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند.

تبیین شرایط سه‌گانه رهبری در قانون اساسی

حجت‌الاسلام خانجانی در ادامه به تشریح شرایط و صفات رهبری بر اساس قانون اساسی پرداخت و تصریح کرد: بر اساس اصل یکصد و نهم، رهبر باید دارای سه شرط اساسی باشد؛ نخست صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و سوم بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است و این نشان‌دهنده عمق نگاه قانون اساسی به مسئله رهبری و اهمیت بینش راهبردی در کنار دانش فقهی است.

ویژگی‌های مکمل رهبری در شرایط حساس کنونی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان با تأکید بر مقتضیات زمان و شرایط حساس کنونی جهان اسلام اظهار داشت: اما مهمترین شرایط رهبری در عصر امروز، علاوه بر شرایط مذکور در قانون اساسی، باید استکبارستیزی، داشتن بصیرت عمیق و دلسوزی برای مردم باشد.

وی افزود: در شرایطی که استکبار جهانی با همه توان خود علیه نظام اسلامی صف‌آرایی کرده است، رهبر آینده باید با صلابت و قدرت در برابر زورگویان بایستد و راه مقاومتی را که امامین انقلاب ترسیم کرده‌اند، با قوت ادامه دهد.

بصیرت و مردم‌داری دو بال رهبری موفق

حجت‌الاسلام خانجانی بصیرت را از دیگر ویژگی‌های کلیدی رهبری دانست و گفت: رهبر جامعه اسلامی باید دارای بصیرتی نافذ باشد تا بتواند توطئه‌های پیچیده دشمنان را شناسایی کرده و راه درست را به ملت نشان دهد. همچنین دلسوزی برای مردم و درد آشنا بودن با مشکلات آنان، از صفات برجسته رهبری است که در سیره امام راحل و رهبر شهیدمان به وضوح قابل مشاهده بود.

اعتماد به خبرگان و تبعیت از رهبر منتخب

وی در پایان با ابراز اعتماد کامل به مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: خبرگان رهبری متشکل از انسان‌هایی عالم، مجتهد، خداترس و آگاه به مقتضیات زمان هستند و قطعاً با درک شرایط حساس کنونی، بهترین گزینه را برای رهبری نظام اسلامی انتخاب خواهند کرد. وظیفه همه ما پس از این انتخاب، تبعیت کامل و پشتیبانی از رهبر جدید است تا انقلاب اسلامی با قوت بیشتری به مسیر خود ادامه دهد و پرچم آن به دست صاحب اصلی‌اش حضرت ولی عصر (عج) برسد.