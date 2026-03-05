تولیت مسجد جمکران با خانواده شهید سپهبد موسوی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در منزل شهید سید عبدالرحیم موسوی با خانواده این فرمانده شهید دیدار و گفتوگو کرد و مورد استقبال پدر این شهید والامقام قرار گرفت.
وی در این دیدار، شهادت این فرزند مجاهد و رشید ایران اسلامی را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و خانواده معظم شهید تبریک و تسلیت گفت و از مجاهدتها و خدمات این فرمانده در عرصه دفاع از امنیت و عزت کشور قدردانی کرد.
اجاقنژاد در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدای مدافع عزت و اقتدار جمهوری اسلامی اظهار کرد: شخصیتهایی همچون شهید موسوی از چهرههای برجسته و اثرگذار جبهه مقاومت هستند که نه تنها در ایران بلکه در میان ملتهای مسلمان و حتی آزادگان جهان مورد احترام و تکریم قرار دارند.
وی با اشاره به جلوههایی از ارادت ملتهای دیگر به شهدای انقلاب اسلامی افزود: نمونههایی از این ارادت در میان مسلمانان کشور آذربایجان به روشنی مشاهده میشود و علاقه و احترام آنان به رهبر شهید انقلاب اسلامی و یارانش بیانگر جایگاه معنوی این شخصیتها در جهان اسلام است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده الهی درباره سرنوشت مستکبران گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده بودند که مستکبرانی که امروز در برابر ملت ایران صفآرایی کردهاند، در اوج تکبر دچار سقوط خواهند شد و تاریخ نیز نشان داده است که سرنوشت جبهه استکبار جز شکست و افول نخواهد بود.
وی افزود: در نقطه مقابل این سقوط، شهادت قرار دارد که اوج تعالی و صعود انسانهای الهی است و شخصیتهایی همچون سرلشکر موسوی که در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل شدند، از فضیلتی ویژه برخوردارند.
اجاقنژاد ادامه داد: این همراهی و بیعت با نائب امام زمان (عج) یادآور بیعت یاران سیدالشهدا (ع) در واقعه عاشورا است؛ یارانی که تا آخرین لحظه در کنار امام خود ایستادند و در همان مسیر نیز به شهادت رسیدند.
وی همچنین با اشاره به مسیر ترسیم شده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی راه روشن عزت، مقاومت و استقلال را برای ملت ایران ترسیم کردند و مردم نیز با بصیرت و آگاهی این مسیر را به خوبی شناخته و در آن ثابتقدم ماندهاند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه با اشاره به روند انتخاب رهبر آینده کشور خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان رهبری به فضل الهی در آینده نزدیک رهبر جدید را معرفی خواهد کرد و ملت ایران نیز همچون گذشته با ایشان بیعت کرده و مسیر نورانی انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه خواهند داد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار این راه الهی زمینهساز عزت بیشتر جهان اسلام و در نهایت تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.
قم- تولیت مسجد جمکران با حضور در منزل فرمانده شهید نیروهای مسلح، ضمن تسلیت و تبریک شهادت وی به خانوادهاش، بر تداوم راه شهدا و ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در منزل شهید سید عبدالرحیم موسوی با خانواده این فرمانده شهید دیدار و گفتوگو کرد و مورد استقبال پدر این شهید والامقام قرار گرفت.
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