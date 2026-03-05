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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

روایت مهربانی در خیابان ‌های ارومیه؛ تاکسی صلواتی

روایت مهربانی در خیابان ‌های ارومیه؛ تاکسی صلواتی

ارومیه- همزمان با حال و هوای این روزهای شهر ارومیه، یکی از رانندگان تاکسی با ابتکاری متفاوت خدمات حمل و نقل خود را به صورت «صلواتی» و بدون دریافت کرایه در اختیار شهروندان قرار داده است.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همزمان با حال و هوای این روزهای شهر ارومیه، یکی از رانندگان تاکسی با ابتکاری متفاوت خدمات حمل و نقل خود را به صورت «صلواتی» و بدون دریافت کرایه در اختیار شهروندان قرار داده است.

راننده تلاشگر ارومیه ای این روزها با نصب نوشته‌ای بر روی خودروی خود با عنوان «به علت پیروزی رزمندگان جمهوری اسلامی؛ صلواتی»، از مسافران به جای دریافت کرایه، درخواست کرد تا یک صلوات بفرستند.

این حرکت فرهنگی که با استقبال گرم شهروندان مواجه شده، جلوه‌ای بارز از روحیه ایثار، همبستگی و فرهنگ دینی- انقلابی جامعه ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

روایت مهربانی در خیابان ‌های ارومیه؛ تاکسی صلواتی

کد مطلب 6766215

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