به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه به این شرح است؛

امت بیدار ، شجاع و بصیر ایران اسلامی اکنون که دست قدرت الهی ، دشمنان زبون و فرومایه این آب و خاک مقدس را در منطقه به ورطه نابودی کشانده و این جرثومه های فساد، بحمدالله و المنه زیر ضربات سهمگین و سیلی های سخت و پی در پی فرزندان شما در نیروهای مسلح مقتدر و باصلابت جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، به ناچار و از روی استیصال و درماندگی به پخش شایعات و اخبار جعلی متوسل شده و مدعی ناامنی و حضور ضدانقلاب در منطقه شده اند تا بتوانند افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و از تالمات روحی و روانی شدید خود بکاهند.

لذا در این مقطع حساس، به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان می دهیم امنیت کامل در جای جای حوزه مأموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهداء (علیه السلام) برقرار بوده و چشم های بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمالغرب به پشتوانه همراهی ، همدلی و اتحاد بی بدیل شما ملت همیشه در صحنه، هوشیارتر و آماده تر از هر زمان دیگر ضمن رصد کامل تحرکات ایادی استکبار، بحول و قوه الهی و با تاسی به منویات رهبر شهید انقلاب، اجازه شکل گیری هیچ گونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نداده و همچون روزهای گذشته و با اقتدار، تلاش مذبوحانه دشمن را در نطفه خفه خواهند کرد.

دشمنان و عناصر فریب خورده ضدانقلاب نیز یقین بدانند در صورت ارتکاب هرگونه خباثتی علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران زمینه نابودی کامل خود را فراهم آورده و در روز مجازات بنا به نص صریح قرآن کریم در آیه ۴۳ سوره مبارکه یس {فَلَا صَرِیخَ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ یُنقَذُونَ} ، هیچ فریادرسی نخواهند یافت.