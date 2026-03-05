به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید ظهر پنجشنبه با هدف بررسی دقیق روند بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌های منابع آب در سدهای قیقاج و کرم‌آباد و همچنین ایستگاه‌های پمپاژ مستقر در حاشیه رودخانه مرزی ارس انجام شد.

در جریان این بازدیدهای تخصصی، وضعیت فنی مخازن، تجهیزات هیدرومکانیکال و تأسیسات جانبی سدهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. معاون حفاظت و بهره‌برداری ضمن بررسی شاخص‌های ایمنی این سازه‌ها، دستورات لازم را جهت بهبود فرآیندهای نگهداری و حفظ آمادگی کامل برای شرایط مختلف بهره‌برداری صادر کرد.

بخش دیگری از این پایش میدانی به ایستگاه‌های پمپاژ حاشیه رودخانه ارس اختصاص داشت. در این بخش، عملکرد الکتروپمپ‌ها، تابلوهای برق و وضعیت پایداری شبکه انتقال انرژی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا بر ضرورت تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، انجام تعمیرات پیشگیرانه و تقویت هماهنگی میان واحدهای اجرایی و پیمانکاران جهت جلوگیری از هرگونه وقفه در توزیع آب تأکید شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای با اشاره به نقش استراتژیک این تأسیسات در تأمین پایدار آب بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب منطقه، خاطرنشان کرد: استمرار پایش‌های میدانی و اجرای دقیق برنامه‌های نگهداری، تضمین‌کننده پایداری خدمات و صیانت از سرمایه‌های ملی در حوزه آب است.