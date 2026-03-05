یونسی: بازار مازندران آرام و با ثبات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و ستاد خدمات سفر استان اظهار کرد: بازار استان به آرامش نسبی دست یافته و با اقدامات نظارتی گسترده همکاران در سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، غله و دیگر نهادها، رضایت مردم از وضعیت بازار حاصل شده است.

وی افزود: تمامی اقلام اساسی به میزان کافی در استان موجود است و هیچ نگرانی برای تأمین آنها وجود ندارد و از شهروندان انتظار داریم از ذخیره‌سازی بی‌رویه کالا خودداری کنند.

استاندار مازندران با اشاره به تأمین برنج، مرغ و روغن گفت: ۳۰۰ تن برنج آماده توزیع است، مرغ منجمد به مقدار فراوان در میادین اصلی عرضه می‌شود و روغن نیز به وفور در دسترس مردم قرار دارد.

وی همچنین از افزایش ظرفیت توزیع پروتئین در استان خبر داد و افزود: به منظور تثبیت قیمت و رفاه مردم، ظرفیت توزیع مرغ به ۷۰۰ تن در روز ارتقا یافته تا کمبودی در بازار مشاهده نشود.

رستمی با اشاره به وضعیت آرد، نان و سوخت در استان عنوان کرد: آرامش خوبی در این بخش‌ها حاکم است و صف‌های طولانی وجود ندارد.