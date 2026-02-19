تأمین پایدار کالاهای اساسی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن نصیرایی صبح پنج شنبه در ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: روند تأمین نهادهها و اقلام مورد نیاز مردم بهصورت مستمر انجام میشود و اختلالی در توزیع وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تولید مرغ در استان افزایش یافته است، گفت: میزان جوجهریزی در بهمن امسال به دو میلیون و ۷۷۰ هزار قطعه رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۴۴ هزار قطعه بود. با وجود کاهش مقطعی ۱۷.۵ درصدی، روند کلی تولید صعودی است.
وی افزود: میانگین تولید چهار هفته اخیر ۷۱۶ تن ثبت شده و پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۳ هزار و ۴۵۰ تن تخممرغ در استان تولید شود.
نصیرایی درباره توزیع برنج نیز اظهار کرد: در بهمنماه ۱۴۵ تن و ۶۰۰ کیلوگرم برنج پاکستانی در استان عرضه شد و از ابتدای سال تاکنون مجموع توزیع این کالا به ۴۴۷۰ تن رسیده است.
وی در خصوص روغن تصریح کرد: از ۹۴۹ تن سهمیه تخصیصیافته به کارخانجات، نزدیک به ۶۰۰ تن جذب شده و عرضه این کالا ادامه دارد. در روزهای اخیر نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت در بازار اعمال شده است.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره شکر گفت: طی بهمنماه ۲۷۰ تن شکر صنف و صنعت در استان توزیع شده و مشکلی در تأمین این کالا وجود ندارد.
وی در پایان با اشاره به قیمت محصولات پروتئینی افزود: هر کیلوگرم مرغ در خراسان جنوبی بر اساس نرخ مصوب ۲۹۶ هزار تومان عرضه میشود و قیمت تخممرغ نیز ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان است.
به گفته وی، مقایسه با استانهای همجوار نشان میدهد بازار این محصولات در استان در وضعیت باثباتی قرار دارد.
