به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز در استان وجود دارد و نگرانی از بابت تأمین این اقلام وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ در مازندران نسبت به میانگین کشوری متعادل‌تر است، افزود: عرضه این محصول در بازار استان به شکل مناسب در حال انجام است و تلاش می‌شود روند توزیع به گونه‌ای مدیریت شود که بازار با نوسان مواجه نشود.

استاندار مازندران همچنین از توزیع اقلام اساسی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر توزیع ۶۰۰ تن شکر، ۳۰۰ تن برنج و ۴۶۰ تن مرغ در سطح استان در حال انجام است تا نیاز بازار به شکل مطلوب تأمین شود.

یونسی رستمی درباره عرضه تخم‌مرغ نیز تصریح کرد: این محصول بدون محدودیت در بازار عرضه می‌شود و شهروندان در تأمین آن با کمبودی مواجه نخواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه تأمین میوه شب عید گفت: برای پاسخگویی به نیاز بازار، ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز و همچنین ۱۵۰ تن پرتقال در نظر گرفته شده که با همکاری شهرداری‌ها در ۵۴ جایگاه به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

استاندار مازندران در پایان بر لزوم تداوم فعالیت شرکت‌های پخش و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: شرکت‌های پخش حق تعطیلی ندارند و فروش اجباری کالا نیز ممنوع است.