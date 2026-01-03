صادقی: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست با روسای اتحادیه‌ها و اصناف استان، بر اهمیت نقش بازاریان و اصناف در پایداری اقتصادی و آرامش بازار تأکید کرد و از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است.

وی اعلام کرد که ۷۰ تن مرغ منجمد با اولویت‌بندی سهمیه‌ها و هماهنگی با جهاد کشاورزی توزیع خواهد شد و افزود: حداقل ذخیره سه ماهه اقلام اساسی در استان تأمین شده است. صادقی همچنین از برگزاری جلسات ویژه برای بررسی مسائل نانوایی‌ها و پیگیری مشکلات یارانه نانوایی‌ها خبر داد.

استاندار زنجان درباره وضعیت روغن و نهاده‌های دامی گفت: با مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کنیم مشکلات تأمین این اقلام در استان حل شود. وی افزود که دو جلسه با تولیدکنندگان مرغ برگزار شده و مسائل مربوط به نهاده‌های دامی و قیمت مرغ بررسی شده است.

صادقی بر تعادل زنجیره تأمین، عرضه و مصرف تأکید کرد و افزود: ناترازی اقتصادی استان‌ها ناشی از تحریم‌ها، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و فعالیت سوداگران است. ایجاد تعامل مثبت و اعتماد متقابل در زنجیره تأمین برای برقراری تعادل اقتصادی حیاتی است.

وی با اشاره به اصلاحات ساختاری اقتصادی (جراحی اقتصادی) گفت: این اصلاحات به کاهش رانت، شفاف‌سازی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی‌تر منجر خواهد شد. پیامدهای کوتاه‌مدت مانند فشار بر معیشت مردم و اصناف واقعیت دارد، اما با مدیریت آثار آن، از فشارهای غیرضروری جلوگیری می‌کنیم.

استاندار زنجان، نقش اصناف و بازاریان را در حفظ آرامش بازار و ارتباط نزدیک با مردم حیاتی دانست و افزود: شنیدن دغدغه‌ها و نظرات آنها پیش از اتخاذ تصمیمات اجرایی در اولویت قرار دارد. وی همچنین از عملکرد بازار زنجان در تفکیک اعتراضات از اغتشاشات و مدیریت جمعیت مهاجران در بحران‌های اخیر تقدیر کرد.

صادقی به برنامه‌های دولت برای برگزاری جلسات ماهانه با اتاق اصناف، جلسات مشترک با مدیران مالیاتی، بانک‌ها و تعزیرات، و فعال‌سازی افراد توانمند برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: ۴۳۴ تن برنج تنظیم بازار در استان توزیع خواهد شد و واردات کالا بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است.

وی همچنین بر حل مشکلات شهری تأکید کرد و گفت که جلسه‌ای با حضور شهردار و اصناف برای رفع مشکلات خیابان سرچشمه و کوچه مشکی، از جمله اصلاح سنگفرش‌ها، برگزار خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی از مسیر گفت‌وگو، پیگیری قانونی و تصمیم کارشناسی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر است، اظهار داشت: با همکاری مستمر اصناف، بازاریان و بخش‌های سیاست‌گذار، تلاش می‌کنیم تعادل و آرامش در بازار و اقتصاد استان حفظ شود.

۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان زنجان اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان اختصاص یافته که ۲۰۰ تن وارد شده و مابقی در حال انجام lست و سهمیه مجدد یک هزار و ۵۰۰ تنی نیز به استان اختصاص می‌یابد.

اکبر کرامتی به وضعیت تولید و تامین نهاده‌های کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: تاکید سازمان جهاد کشاورزی بر اولویت تولید محصولات کشاورزی در استان بوده اما فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تامین نهاده‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

کرامتی افزود: تلاش ما بر تامین نیاز استان و تمرکز بر تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها مانند برنج و روغن بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین محصول برنج در استان، ادامه داد: رایزنی و مکاتبه برای افزایش سهمیه برنج استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تامین حدود ۸۰۰ تن برنج در استان با وجود تخصیص سهمیه پایین‌تر از حد انتظار (۲۰۰ تن ماهانه) صورت گرفته است.

کرامتی افزود: توزیع برنج بر اساس لیست مباشرین با بیشترین خرید در هشت ماه گذشته و صدور حواله برای آنها با ارائه لیست خرده‌فروشی‌ها به اتحادیه‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین گوشت مرغ در استان، گفت: قیمتگذاری مرغ بر اساس نظرات کارشناسی با هدف حفظ منافع تولیدکنندگان، دسترسی آسان مصرف‌کنندگان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای ایام اعتکاف (دو تن برای هر شهرستان استان) گفت: رصد مستمر وضعیت بازار مرغ صورت می گیرد تا با مشکل خاصی در تامین این کالای اساسی مواجه نشویم.

کرامتی با اشاره به مشکلات استان در تامین روغن، افزود: نبود کارخانه روغن‌کشی در استان و وابستگی به استان‌های گیلان و قزوین مشکلاتی را موجب شده که با توجه به تمکین نکردن کارخانه‌ها به قیمتگذاری‌های تعیین شده، پیگیری برای حل این مشکلات ضروری است.