  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

صادقی: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است

صادقی: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است

زنجان- استاندار زنجان از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست با روسای اتحادیه‌ها و اصناف استان، بر اهمیت نقش بازاریان و اصناف در پایداری اقتصادی و آرامش بازار تأکید کرد و از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی و تعامل با اصناف در اولویت است.

وی اعلام کرد که ۷۰ تن مرغ منجمد با اولویت‌بندی سهمیه‌ها و هماهنگی با جهاد کشاورزی توزیع خواهد شد و افزود: حداقل ذخیره سه ماهه اقلام اساسی در استان تأمین شده است. صادقی همچنین از برگزاری جلسات ویژه برای بررسی مسائل نانوایی‌ها و پیگیری مشکلات یارانه نانوایی‌ها خبر داد.

استاندار زنجان درباره وضعیت روغن و نهاده‌های دامی گفت: با مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کنیم مشکلات تأمین این اقلام در استان حل شود. وی افزود که دو جلسه با تولیدکنندگان مرغ برگزار شده و مسائل مربوط به نهاده‌های دامی و قیمت مرغ بررسی شده است.

صادقی بر تعادل زنجیره تأمین، عرضه و مصرف تأکید کرد و افزود: ناترازی اقتصادی استان‌ها ناشی از تحریم‌ها، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و فعالیت سوداگران است. ایجاد تعامل مثبت و اعتماد متقابل در زنجیره تأمین برای برقراری تعادل اقتصادی حیاتی است.

وی با اشاره به اصلاحات ساختاری اقتصادی (جراحی اقتصادی) گفت: این اصلاحات به کاهش رانت، شفاف‌سازی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی‌تر منجر خواهد شد. پیامدهای کوتاه‌مدت مانند فشار بر معیشت مردم و اصناف واقعیت دارد، اما با مدیریت آثار آن، از فشارهای غیرضروری جلوگیری می‌کنیم.

استاندار زنجان، نقش اصناف و بازاریان را در حفظ آرامش بازار و ارتباط نزدیک با مردم حیاتی دانست و افزود: شنیدن دغدغه‌ها و نظرات آنها پیش از اتخاذ تصمیمات اجرایی در اولویت قرار دارد. وی همچنین از عملکرد بازار زنجان در تفکیک اعتراضات از اغتشاشات و مدیریت جمعیت مهاجران در بحران‌های اخیر تقدیر کرد.

صادقی به برنامه‌های دولت برای برگزاری جلسات ماهانه با اتاق اصناف، جلسات مشترک با مدیران مالیاتی، بانک‌ها و تعزیرات، و فعال‌سازی افراد توانمند برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: ۴۳۴ تن برنج تنظیم بازار در استان توزیع خواهد شد و واردات کالا بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است.

وی همچنین بر حل مشکلات شهری تأکید کرد و گفت که جلسه‌ای با حضور شهردار و اصناف برای رفع مشکلات خیابان سرچشمه و کوچه مشکی، از جمله اصلاح سنگفرش‌ها، برگزار خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی از مسیر گفت‌وگو، پیگیری قانونی و تصمیم کارشناسی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر است، اظهار داشت: با همکاری مستمر اصناف، بازاریان و بخش‌های سیاست‌گذار، تلاش می‌کنیم تعادل و آرامش در بازار و اقتصاد استان حفظ شود.

۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان زنجان اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان اختصاص یافته که ۲۰۰ تن وارد شده و مابقی در حال انجام lست و سهمیه مجدد یک هزار و ۵۰۰ تنی نیز به استان اختصاص می‌یابد.

اکبر کرامتی به وضعیت تولید و تامین نهاده‌های کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: تاکید سازمان جهاد کشاورزی بر اولویت تولید محصولات کشاورزی در استان بوده اما فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تامین نهاده‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

کرامتی افزود: تلاش ما بر تامین نیاز استان و تمرکز بر تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها مانند برنج و روغن بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین محصول برنج در استان، ادامه داد: رایزنی و مکاتبه برای افزایش سهمیه برنج استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تامین حدود ۸۰۰ تن برنج در استان با وجود تخصیص سهمیه پایین‌تر از حد انتظار (۲۰۰ تن ماهانه) صورت گرفته است.

کرامتی افزود: توزیع برنج بر اساس لیست مباشرین با بیشترین خرید در هشت ماه گذشته و صدور حواله برای آنها با ارائه لیست خرده‌فروشی‌ها به اتحادیه‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین گوشت مرغ در استان، گفت: قیمتگذاری مرغ بر اساس نظرات کارشناسی با هدف حفظ منافع تولیدکنندگان، دسترسی آسان مصرف‌کنندگان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای ایام اعتکاف (دو تن برای هر شهرستان استان) گفت: رصد مستمر وضعیت بازار مرغ صورت می گیرد تا با مشکل خاصی در تامین این کالای اساسی مواجه نشویم.

کرامتی با اشاره به مشکلات استان در تامین روغن، افزود: نبود کارخانه روغن‌کشی در استان و وابستگی به استان‌های گیلان و قزوین مشکلاتی را موجب شده که با توجه به تمکین نکردن کارخانه‌ها به قیمتگذاری‌های تعیین شده، پیگیری برای حل این مشکلات ضروری است.

کد خبر 6711333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها