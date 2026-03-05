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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

دستور فوری گمرک برای ترخیص سریع خودروهای امدادی و خدماتی

دستور فوری گمرک برای ترخیص سریع خودروهای امدادی و خدماتی

دستورالعملی فوری برای تسریع در ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای امدادی با هدف تقویت پدافند غیرعامل ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گمرک ایران، این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای از ابلاغ دستورالعملی فوری برای تسریع در ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهای امدادی و خدماتی، از گمرکات کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، گمرک ایران اعلام کرد این اقدام در راستای تسهیل و تسریع تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و با هدف تقویت پدافند غیرعامل و ارتقای توان امدادرسانی در شرایط جنگی انجام شده است.

مطابق دستورالعمل ابلاغی، گمرکات اجرایی کشور موظف شده‌اند فرآیند ارزش‌گذاری و انجام تشریفات گمرکی خودروهای امدادی و خدماتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا این تجهیزات هرچه سریع‌تر در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

در این دستورالعمل، خودروهای امدادی و عملیاتی از جمله آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، جرثقیل‌ها، بالابرها و سایر تجهیزات مشابه مشمول تسریع در فرآیند ارزش‌گذاری و ترخیص شده‌اند.

گمرک ایران تأکید کرده است با اجرای این دستورالعمل، به‌زودی بخش قابل توجهی از خودروهای امدادی و خدماتی موجود در گمرکات کشور ترخیص و وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

کد مطلب 6766277
طیبه بیات

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