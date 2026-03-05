دستور فوری گمرک برای ترخیص سریع خودروهای امدادی و خدماتی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گمرک ایران، این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای از ابلاغ دستورالعملی فوری برای تسریع در ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهای امدادی و خدماتی، از گمرکات کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، گمرک ایران اعلام کرد این اقدام در راستای تسهیل و تسریع تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و با هدف تقویت پدافند غیرعامل و ارتقای توان امدادرسانی در شرایط جنگی انجام شده است.

مطابق دستورالعمل ابلاغی، گمرکات اجرایی کشور موظف شده‌اند فرآیند ارزش‌گذاری و انجام تشریفات گمرکی خودروهای امدادی و خدماتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا این تجهیزات هرچه سریع‌تر در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

در این دستورالعمل، خودروهای امدادی و عملیاتی از جمله آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، جرثقیل‌ها، بالابرها و سایر تجهیزات مشابه مشمول تسریع در فرآیند ارزش‌گذاری و ترخیص شده‌اند.

گمرک ایران تأکید کرده است با اجرای این دستورالعمل، به‌زودی بخش قابل توجهی از خودروهای امدادی و خدماتی موجود در گمرکات کشور ترخیص و وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.