به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، قیمت سوخت جت در بازار شمال‌غرب اروپا روز پنجشنبه با افزایش ۱۲ درصدی به ۱۴۱۶ دلار در هر تن رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های مؤسسه «آرگوس»، قیمت سوخت جت طی یک هفته ۷۱ درصد رشد کرده و اختلاف قیمت آن با نفت برنت به ۹۷ دلار در هر بشکه رسیده است؛ رقمی که به‌عنوان رکورد تاریخی در بازار انرژی ثبت شده است.

در بازار آسیا نیز شکاف قیمتی میان سوخت جت و نفت برنت در مقطعی به حدود ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت و سپس به حدود ۸۰ دلار کاهش پیدا کرد؛ این در حالی است که پیش از آغاز جنگ، این فاصله تنها ۲۰ تا ۲۵ دلار بود. تحلیلگران می‌گویند شرایط بازار به‌قدری غیرعادی شده که در برخی معاملات، قیمت سوخت جت حتی تا دو برابر قیمت نفت خام افزایش یافته است.

کارشناسان علت اصلی این جهش قیمتی را اختلال در تنگه هرمز می‌دانند؛ مسیری راهبردی که محدود شدن آن، عرضه نفت خام و سوخت جت را به‌شدت کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد سوخت جت مصرفی اروپا از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود و کویت بزرگ‌ترین صادرکننده این فرآورده به شمار می‌رود؛ موضوعی که فشار سنگینی بر صنعت هوانوردی اروپا وارد کرده است.

در همین حال، افزایش پروازها برای بازگرداندن مسافران سرگردان، موجب شلوغی بی‌سابقه برخی فرودگاه‌های منطقه شده است. طبق داده‌های Flightdata24، فرودگاه مسقط عمان روز چهارشنبه شاهد ثبت ۲۷۳ پرواز بود؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ، این عدد ۲۴۸ پرواز ثبت شده بود.

بر اساس این گزارش، کمبود سوخت در فرودگاه مسقط باعث شده برخی شرکت‌های هواپیمایی برای سوخت‌گیری به فرودگاه‌هایی مانند ریاض یا قاهره مراجعه کنند؛ اقدامی که هزینه‌ها و اختلالات عملیاتی ایرلاین‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.