احتمال انسداد تنگه هرمز نفت را گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سیر صعودی بهای طلای سیاه در بازار جهانی انرژی، نفت خام سبک صادراتی ایران هم بشکه‌ای 100 دلار به مشتریان آسیایی تحویل شده است.

بر این اساس پس از چندین روز متوالی ماراتن قیمت در بازار نفت، طلا سیاه ایرانی همچون نفت برنت دریای شمال بشکه‌ای 100 دلار به مشتریان تحویل شده است تا بار دیگر طلای سیاه ایرانی عضو باشگاه نفت‌های 100 دلاری جهان شود.

در هفته گذشته بهای نفت خام در بازارهای جهانی نوسان های جدیدی قیمتی را تجربه کرد اما در مجموع بهای این کالای استراتژیک بار دیگر از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 23 ژوئیه سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی یکصد دلار در هر بشکه معامله شده است.

همچنین نفت خام سبک ایران 23 ژوئیه 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 99 دلار، 96 دلار و 79 سنت و 98 دلار و 39 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 98 دلار و 42 به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 97 دلار و 61 سنت، 99 دلار و 79 سنت و 96 دلار و 99 سنت معامله شده است.

به گزارش مهر، همزمان با افزایش بهای نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، بهای جهانی این کالای استراتژیک اقتصادی و سیاسی هم افزایش یافته است.

از این رو قیمت جهانی نفت که در چند روز گذشته با افت قیمت روبرو شده بود، امروز در معاملات جهانی بار دیگر رشد قیمتی را تجربه کرده است.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در روز جاری قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر با 80 سنت افزایش به بیش از 88 دلار و 94 سنت رسیده است

در بازار لندن نیز هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه سپتامبر با 62 سنت افزایش به 104 دلار و 86 سنت رسیده است . قیمت نفت برنت نیز روز گذشته با 3.3 درصد کاهش به 103.26 دلار رسیده بود .

در همین حال کارشناسان بازار جهانی نفت، رشد اقتصادی و تولید در چین، کاهش مجدد ذخایر استراتژیک آمریکا، ادامه نگرانی ها از احتمال بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در تردد کشتی های نفتکش، بحران سیاسی در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه همچون بحرین، عربستان سعودی و سوریه و احتمال انفجار مجدد در خطوط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه را از مهمتری دلایل افزایش بهای طلای سیاه عنوان می‌کنند.