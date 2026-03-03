به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در معاملات روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت. این افزایش ناشی از گسترش درگیری بین آمریکا، اسرائیل و ایران و همچنین تهدیدها علیه کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است که نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه از خاورمیانه را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش ۳.۳ درصدی به ۸۰ دلار و ۲۶ سنت رسید، در حالی که نفت سبک آمریکا ۲.۷ درصد گران شد و به ۷۳ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید. این تشدید تنش‌ها پس از حمله اسرائیل به لبنان در روز دوشنبه رخ داد.

تحلیلگران معتقدند واکنش بازار نفت به بسته شدن عملی تنگه هرمز در صورت تداوم وضعیت، شدیدتر خواهد بود و انتظار دارند قیمت نفت در روزهای آینده بالاتر رود. شرکت مدیریت سرمایه برنشتاین پیش‌بینی قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش داد، اما هشدار داد که در صورت طولانی شدن درگیری، قیمت‌ها می‌تواند به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار برسد.

قیمت‌های آتی محصولات پالایش شده نیز در حال افزایش است، زیرا خاورمیانه تأمین‌کننده اصلی سوخت است و تأسیسات پالایشی آن در معرض خطر قرار دارند؛ به طوری که عربستان سعودی روز دوشنبه بزرگترین پالایشگاه داخلی خود را پس از حمله پهپادی تعطیل کرد. قیمت آتی گازوئیل با گوگرد بسیار کم در آمریکا، روز دوشنبه به بالاترین سطح دو ساله صعود کرد و با ۳.۱ درصد افزایش به ۲.۹۹۱ دلار رسید، در حالی که قیمت آتی بنزین پس از افزایش ۳.۷ درصدی، ۱.۱ درصد دیگر افزایش یافت. قیمت آتی گازوئیل اروپا نیز با ۲.۷ درصد افزایش به ۹۰۹.۵۰ دلار در هر تن رسید.