اطلاعیه راهپیمایی مردم زاهدان در سوگ رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح

حجت الاسلام علی خیور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی محکومیت جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی علیه کشور عزیزمان ایران و به شهادت رسیدن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) و جمعی از هموطنان، جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ قبل از نماز جمعه و در ساعت ۹:۳۰ صبح از مکان مسجد جامع زاهدان تا مصلی قدس با حضور اقشار مختلف مردم ولایت مدار شهر زاهدان برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: از کلیه مردم غیور فارس و بلوچ شهر زاهدان برای شرکت در این راهپیمایی دعوت می شود تا با حضور پر شور خود، ضمن حمایت و دلگرمی به نیروهای مسلح، مشت محکمی بر دهان دشمنان این مرز بوم بزنند.