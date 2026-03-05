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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

راهپیمایی کیلومتری مردم «زاهدان» در سوگ «رهبر شهید»

راهپیمایی کیلومتری مردم «زاهدان» در سوگ «رهبر شهید»

زاهدان - مردم شهر زاهدان در سوگ رهبر شهید راهپیمایی باشکوه و کیلومتری برگزار کردند.

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کد مطلب 6766218

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