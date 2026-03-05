https://mehrnews.com/x3bx66 ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳ کد مطلب 6766218 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳ راهپیمایی کیلومتری مردم «زاهدان» در سوگ «رهبر شهید» زاهدان - مردم شهر زاهدان در سوگ رهبر شهید راهپیمایی باشکوه و کیلومتری برگزار کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6766218 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع پیکر شهید حادثه تروریستی زاهدان در زابل آئین تشییع پیکر مطهر شهید ترور «امیرمحمد کریمی» در زابل اطلاعیه راهپیمایی مردم زاهدان در سوگ رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح تجمع هزاران نفر از مردم زاهدان در سوگ رهبر شهید محفل شعر امین؛ دیدار شاعران سیستان و بلوچستان با نماینده ولی فقیه بیانیه ۶۶۰ مولوی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت قائد امت راهپیمایی محکومیت جنایات آمریکا وصهیونیستها در کرمانشاه برگزار میشود اجتماع مردم زاهدان در سوگ رهبر شهید زاهدان در سوگ رهبر شهید؛ راهپیمایی پرشور خدام و موکب داران برچسبها زاهدان رهبر شهید سیستان و بلوچستان
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