زهدی: آینده منطقه بعد از جنگ روشن و امیدوار کننده است

حسین زهدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در این روزهای پرتلاطم، و با تجاوز رژیم آمریکایی-صهیونیستی شاهد تحولاتی عمیق در منطقه هستیم؛ تحولاتی که ریشه در همکاری‌های فزاینده بین نیروهای مردمی و دولت‌ها در برابر فشارهای آمریکا دارد؛ این همکاری‌ها، فراتر از کمک‌های نظامی، به شکل همبستگی‌های مردمی و حمایت‌های سیاسی نمایان شده‌است.

در جبهه مبارزه با دشمن، جهت حق و باطل کاملا روشن و آشکار است

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: دولت‌های منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی ، به طور پنهانی و آشکار از آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند؛ این حمایت‌ها شامل تسلیحات، آموزش‌های نظامی و انتقال اطلاعات است.

زهدی تصریح کرد: اما از سوی دیگر حمایت نیروهای مردمی مثل حشدالشعبی و حزب الله لبنان از ایران و ایستادگی در برابر دشمن مشترک، در برابر تجاوز غیر قانونی آن به کشور ما نشان از سمت حق بودن است.

وی افزود: با شرایط پیش آمده و اسناد رو شده از اپستین دوراهی حق و باطل بسیار واضح و آشکار است و هرکسی که نتواند تشخیص دهد، در واقع نمی خواهد بفهمد.

خیزش های مردمی در کشورهای منطقه دلیلی بر نارضایتی از حضور آمریکا است

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از سوی دیگر، خروش‌های مردمی در کشورهای مختلف، نشان‌دهندهٔ نارضایتی عمیق از حضور نظامی آمریکایی و اسرائیلی در منطقه است؛ این خیزش‌ها، به‌عنوان نیرویی محرک برای اتحاد بین‌المللی مردم، به‌ویژه پس از شهادت سید حسن نصرالله، به وضوح قابل مشاهده بود.

وی خاطرنشان کرد: امام شهید ما سید علی خامنه ای نیز پیش از شهادتشان، هشدار داده بودند که اگر به درستی عمل نکنند، یک اشتباه بزرگ رخ خواهد داد؛ اما متاسفانه، برخی هنوز، این هشدار را نادیده می‌گیرند.

دشمن قدرتش را بیش از حد معقول ارزیابی کرده بود

زهدی ادامه داد: آمریکایی ها و اسرائیلی ها قدرت خود را بیش از حد معقول عالی ارزیابی کردند و به محاسبات نادرستی دست زدند؛ این محاسبات غلط، منجر به تصمیمات خطرناکی شد که امروز در قالب تلفات انسانی و تخریب زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: در مقابل، نیروهای مسلح ایران با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات گذشته، با دقت بیشتری به برنامه‌ریزی‌های خود می‌پردازند؛ و قطعا راحت‌تر و بسیار بهتر مقابله می کنند.

آینده منطقه بدون دخالت های خارجی روشن و امیدوار کننده است

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: وقتی جنگ به طور کامل پایان یابد، منطقه می‌تواند به سمت بازسازی اقتصادی و اجتماعی حرکت کند؛ بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و تقویت نظام‌های آموزشی، گام‌های اساسی برای ثبات خواهند بود؛همکاری‌های مردمی و سیاسی، به‌ویژه بین‌المللی، می‌تواند زمینهٔ یک چارچوب امنیتی جدید را فراهم کند که در آن دخالت‌های خارجی به حداقل برسد.

وی افزود: اما تحقق این چشم‌انداز، نیازمند توجه به هشدارهای پیشین و اجتناب از محاسبات غلط است؛ همبستگی مردمی، پشتوانهٔ اصلی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است و باید در قالب برنامه‌های عملی و هدفمند تقویت شود.

زهدی بیان کرد: آیندهٔ روشن، تنها با همکاری صادقانه بین دولت‌ها، گروه‌های مقاومت و مردم رقم خواهد خورد؛ پس هر قدمی که امروز برمی‌داریم، تأثیر مستقیم بر سرنوشت نسل‌های آینده دارد.

وی در پایان تاکید کرد: در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که جنگ، هرگز راه حل نهایی نیست.