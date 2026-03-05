بیانیه ۶۶۰ مولوی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت قائد امت

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۶۶۰ مولوی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت قائد امت اسلام حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بیانیه منتشر کردند.

متن بیانیه بدین شرح است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"صدق الله العلی العظیم"إنّا لله وإنّا إلیه راجعون"امت اسلام در سوگی سترگ فرو رفته است. خورشیدی فروزان از افق جهاد و مقاومت غروب کرد؛ اما نور هدایتش برای همیشه در آسمان بیداری امت باقی خواهد ماند.حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، عبد صالح خداوند، ولیّ فقیه و رهبر حکیم امت اسلام، پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه اعتلای کلمه حق، دفاع از اسلام ناب و حمایت از مستضعفان عالم، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به قافله نورانی شهیدان راه حق پیوست.

این رهبر مجاهد، شجاع، بصیر و حکیم، ادامه‌دهنده راه بزرگانی بود که تاریخ اسلام با نام آنان روشن است؛ از رسول اکرم حضرت محمد مصطفی ﷺ تا امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه، شهید محراب، و سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه.

اکنون او نیز در زمره پیشوایان شهید امت اسلام در تاریخ پرافتخار مقاومت جای گرفت.امام خامنه‌ای با رهبری حکیمانه و اراده‌ای استوار، ارکان جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و مستحکم ساخت و ایران اسلامی را به قدرتی عزتمند و استوار در عرصه‌های علم، پیشرفت، جهاد و مقاومت تبدیل کرد؛ کشوری که با صلابت در برابر استکبار جهانی ایستاد و پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگاه داشت.

سرانجام این رهبر بزرگ در ماه مبارک رمضان، ماه جهاد و نزول قرآن، به دست شقی‌ترین جنایتکاران عصر، یعنی تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، به شهادت رسید و خون پاکش بار دیگر ماهیت خبیث دشمنان اسلام و انسانیت را آشکار ساخت.

ما روحانیون و علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، این مصیبت بزرگ را به امت اسلام، ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که این رهبر شهید را با شهدای صدر اسلام و اولیای صالح خویش محشور گرداند.بی‌تردید امروز وظیفه شرعی و تاریخی علما، اندیشمندان و همه آزادی‌خواهان جهان، به‌ویژه مسلمانان، آن است که در برابر این تجاوز آشکار و جنایت بزرگ آمریکایی ـ صهیونیستی سکوت نکنند؛ چراکه این حمله صرفاً متوجه یک ملت یا یک سرزمین نیست، بلکه تعرضی آشکار به اسلام، ایمان و هویت امت اسلامی است.

از این رو ما علمای اهل سنت بلوچستان ضمن محکومیت قاطع این جنایت هولناک و ضایعه جانسوز، با قلب‌هایی آکنده از اندوه و در عین حال سرشار از عزم و غیرت اسلامی، جهاد در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان مستکبر آن را فریضه‌ای بزرگ اعلام می‌داریم.

همچنین با تقدیر و خدا قوت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از عزت و امنیت کشور اعلام می‌کنیم.

در پایان از مردم شریف و بصیر استان سیستان و بلوچستان می‌خواهیم ضمن حفظ آرامش، وحدت و اعتماد به نیروهای مسلح، با هوشیاری و بصیرت انقلابی، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان و گروهک‌های معاند و مزدوران پهلوی‌صفت را در نطفه خفه کرده و همچون همیشه پاسدار امنیت، وحدت و عزت ایران اسلامی باشند.