به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: از بعدازظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه (۱۹ تا ۲۰ اسفند) برای زاهدان و ارتفاعات مرکزی و شرق استان رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد شدیدلحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان افزود: همچنین از عصر یکشنبه تا آخر وقت دوشنبه (۱۷ تا ۱۸ اسفند) در زاهدان و مناطق مرکزی استان وزش بادشدیدوگردوخاک رخ خواهد داد که می‌تواند موجب اختلال در تردد محورهای زاهدان-بم شود و احتمال خسارت به پوشش گلخانه ها و سالن های پرورشی وجود دارد.

وی توصیه کرد: هم‌ استانی‌ها ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، در زمان غبارآلود بودن هوا از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز و در سفرهای برون‌شهری احتیاط لازم صورت گیرد. از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده نیز خودداری شده و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اندیشیده شود