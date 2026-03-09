بیانیه سپاه امام رضا (ع) در بیعت با منتخب مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه امام رضا (ع) با صدور بیانیه ای ضمن تبریک و تسلیت شهادت زعیم جهان تشیع رهبر شهید امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه و حمایت از انتخاب شایسته خبرگان ملت، بیعت خود را با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام کرد.

متن بیانیه به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه ۵۹)

بار دیگر، مشیت الهی بر این تعلق گرفت تا خورشید ولایت از افق این سرزمین طلوعی دوباره داشته باشد. در شبهای نورانی قدر که تقدیرها رقم میخورد و فرشتگان بر زمین گواهی میدهند، مجلس خبرگان رهبری با نگاهی ژرف و بصیرتی خدایی، مسیر فردای ایران اسلامی را روشن ساخت.

انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، نه صرفاً یک رویداد سیاسی، که میثاقی دوباره با آرمانهای بلندی است که امام راحل (ره) بنیان نهاد و امام خامنه ای شهید (رضوان الله تعالی علیه) تا آخرین لحظه با خون خود از آن پاسداری نمود.

امروز، دستی که بر دست بیعت میفشاریم، تنها جانشینی بر مسند نیست؛ تداوم راهی است که از حرا تا شهادت، از نجف تا قدس، از پاییز ۴۲ تا بهار ۱۴۰۵ امتداد داشته است.

کارکنان سپاه امام رضا علیه السلام و بسیجیان غیور و دلاور خراسان رضوی در کنار دیگر اقشار ایران اسلامی با همه وجود طنین کلام ماندگار «ما همه پای کاریم» را که این روزها از عمق جان مردم این دیار برمیخیزد، لمس میکنیم. این شعار، دیگر یک عبارت نیست؛ روایت مردمی است که در میدانهای سخت، پای عهد خود ایستاده اند و امروز با انتخاب آگاهانه، اعلام میکنند که کاروان انقلاب، بی آنکه لحظه ای درنگ کند، به راه خود ادامه خواهد داد.

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ما از تبار همان کوچه های بنی‌هاشم و راهیان کربلا هستیم. باور ما این است که این پرچم اگرچه در طوفانها سنگینتر شده، اما بر دوشهایی استوارتر قرار گرفته است و ما در استان خراسان رضوی با همه سلایق و قومیتها، دست در دست یکدیگر تحت فرمان حضرتعالی بار امانتی را که بر دوش داریم تا رسیدن به قله خواهیم برد.