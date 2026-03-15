  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

دستگیری ۱۰ مزدور وطن فروش با تلاش سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی

مشهد- سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی با اشراف اطلاعاتی و اقدام عملیاتی موفق شد ۱۰ عنصر مزدور بی وطن را شناسایی و دستگیر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام، در این اقدام اطلاعاتی که با هماهنگی دستگاه قضایی انجام گرفت، ۴ نفر از این افراد با جمع آوری اطلاعات و موقعیت اماکن حساس و زیرساخت‌های اقتصادی در حال جاسوسی بودند که دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، یک هسته ۳نفره از این افراد با هدایت سرپل گروهک تروریستی سلطنت طلب و پشتیبانی مالی و حمایت رسانه ای برنامه ریزی شده، در صدد اجرای اقدامات میدانی بودند که با ضربه اطلاعاتی منهدم شدند.

در این اطلاعیه آمده است: از آنجا که دشمن صهیونی آمریکایی همزمان با تجاوز نظامی به خاک مقدس ایران در تلاش است با فعال کردن مزدوران و جاسوسان خود،آشوبگری‌های داعش‌گونه را به عنوان گام بعدی عملیاتی کند از این افراد پس از دستگیری مقادیری سلاح گرم و سرد و همچنین یک محموله بزرگ ارتباطی و فنی کشف و ضبط گردید.

در گزارش روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام با تأکید بر هوشیاری کامل آحاد مردم بویژه جوانان و نوجوانان آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان‌ اطلاعات سپاه خراسان رضوی به مردم اطمینان میدهند به طور شبانه‌روزی برای ایجاد امنیت تلاش کرده و با خاطیان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد شود.

کد خبر 6775420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها