۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۸

نجات یک خانواده ۴ نفره از داخل کال در مشهد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد، از سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل کال در انتهای بلوار توس و نجات چهار سرنشین آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک دستگاه خودرو پراید به داخل کال بلافاصله تیم‌های نجات ایستگاه ۳۶ به انتهای بلوار توس اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید با چهار سرنشین شامل زن و شوهر و دو کودک دو ساله و هشت ساله به داخل کال سقوط کرده بود.

وی در خصوص وضعیت مصدومان گفت: مادر و دو کودک ابتدا از خودرو خارج و به سطح منتقل شدند. خانم از ناحیه سر و دست آسیب دیده بود و دو کودک آسیب سطحی داشتند که هر سه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

صالح ادامه داد: مرد ۳۶ ساله نیز که در مرحله بعدی نجات از داخل خودرو به سطح انتقال داده شد از ناحیه گردن، سینه و زانو آسیب دیده بود. وی نیز با اورژانس دیگری به بیمارستان منتقل شد.

کد خبر 6754808

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها