https://mehrnews.com/x3byFS ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶ کد مطلب 6769980 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶ خروش مردم مشهد در میدان شهدا برای اعلام همبستگی مشهد- تصاویری از خروش مردم مشهد در میدان شهدا برای اعلام همبستگی را مشاهده می کنید. دریافت 18 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6769980 کپی شد مطالب مرتبط تجدید بیعت جامعه تبلیغی خراسان رضوی با رهبر جدید جهان اسلام بیانیه سپاه امام رضا (ع) در بیعت با منتخب مجلس خبرگان رهبری خوشحالی مردم نیشابور پس از انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران شکوه حضور مشهدی ها در بیعت با سومین رهبر علم الهدی: مظلومیت امیرالمومنین (ع) دارای چهار مرحله بود روایت بیعت مردم مشهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی اجتماعات شبانه مردم مشهد؛ از سوگواری شهدا تا تقویت روحیه ملی برچسبها شهادت رهبر معظم انقلاب مشهد صالح بعد صالح آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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