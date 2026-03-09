به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب، مردم ولایتمدار شهر حاجی‌آباد با حضور در مسجد جامع این شهر، با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بیعت کردند.

این مراسم، صحنه‌ای از اتحاد و همدلی اقشار مختلف مردم از پیر و جوان و زن و مرد بود.

حاضران در این آیین معنوی، با سردادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام و بر حمایت قاطع خود از مسیر انقلاب و ولایت تأکید کردند.

مردم این حضور را نشانه وحدت کلمه و پشتیبانی بی‌شائبه ملت ایران از ولی‌فقیه دانسته و تأکید کردند که مردم حاجی‌آباد همواره پای آرمان‌های انقلاب و امام راحل ایستاده‌اند و امروز نیز با رهبر جدید تجدید عهد می‌کنند تا ادامه‌دهنده این راه نورانی باشند.

شهرستان حاجی آباد در شمال استان هرمزگان قرار دارد و امروز ۴ شهید در این شهرستان تشییع و تدفین شدند.