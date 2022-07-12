وظیفه اصلی مدیریت شهری رضایتمندی آحاد شهروندان است

علیرضا عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: ایجاد شرایط رضایتمندی آحاد شهروندان یکی از وظایف اصلی و ذاتی مدیریت شهری در شهرداری هاست.

وی افزود: شهرداری از جمله سازمانهایی است که شهروندان تا همیشه و بصورت مداوم با آن ارتباط دارد.

سرپرست شهردادی حاجی آباد با بیان این موضوع که عملکرد شهرداری‌ها تأثیر مستقیم بر روند زندگی شهروندان دارد، تاکید کرد: هر اقدام‌شهرداری ارتباط مستقیم به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم دارد که در صورت قصور و کم کاری مسئولین و کارکنان شهرداری نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت‌.

عبدلی با اشاره به تغییرات مدیریتی در شهرداری حاجی آباد بیان داشت: شهرداری حاجی آباد در این برهه زمانی در سایه هماهنگی کامل با اعضای شورای شهر تلاش دارد تا در پیشبرد اهداف مدیریت شهری و در نهایت برای جلب رضایتمندی شهروندان قدم بردارد.

وی با تاکید به بودجه مصوب بیش از ۱۹ میلیاردی این شهرداری در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: با این مبلغ اعتباری شهرداری در نظر دارد تا پروژه‌های نیمه تمام عمرانی شهر را تکمیل و دیگر پروژه عمرانی در دست احداث را به سامان برساند.

سرپرست شهردادی حاجی آباد با ذکر این نکته که در بخش تکمیل پروژه‌های نیمه تمام چند پروژه در دست اقدام دارد، یادآور شد: از سنوات گذشته تا به حال چند پروژه در دست اقدام به جا مانده و هر یک از شهرداران گذشته با وجود زحمات زیادی که برای سامان بخشی آن انجام داده‌اند، اما هنوز ناتمام مانده است.

عبدلی به یکی از پروژه‌های عمرانی شهر حاجی آباد که مطالبه‌ای ۳۰ ساله است، اشاره و بیان داشت: این پروژه هم اکنون در مرحله زیر سازی است.

وی از اجرای تک لبه و تکمیل زیر سازی باند اول این پروژه تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با تکمیل تک لبه، زیر سازی و آسفالت این محور باند اول خیابان شهدا تا حرم مطهر امامزادگان شاه فرج الله و شاه حبیب الله ادامه پیدا می‌کند.

تکمیل پروژه زیر سازی خیابان بسیج که یکی از پروژه‌های مهم این شهر به لحاظ کم کردن بار ترافیکی است، از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری حاجی آباد است، پروژه‌ای که با به سرانجام رسیدنش از ترافیک سنگین خیابان اصلی شهر حاج آباد کاسته و از بروز تصادفات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.

در همین رابطه نیز سرپرست شهرداری حاجی آباد ابراز کرد: در این بخش نیز شهرداری قسمت انتهایی خیابان بسیج که منتهی به خیابان سپاه است را در دست اقدام دارد که با توافق مالکان در مسیر جهت بازگشایی، بخشی از خیابان بسیج و همچنین تعریض پل جهاد با خرید ۳ عدد لوله بتنی و تعریض پل، امید می‌رود هر چه سریع‌تر این خیابان زیر سازی و آسفالت شود.

عبدلی به پروژه‌های عمرانی در دست اجرای این شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: عملیات لوله کشی گاز داخلی کارخانه آسفالت شهرداری با اعتباری افزون بر ۲۶۵ میلیون‌ریال در حال اجراست.

او ادامه داد: این پروژه از ابتدای کار لوله گذاری تا اتمام عملیات گاز رسانی حدود یک میلیارد تومان هزینه در بر داشته است که جا دارد از همکاری خوب اداره گاز شهرستان زرین دشت تقدیر شود.

سرپرست شهرداری حاجی آباد همچنین از زیر سازی و آسفالت خیابان پرستار نیز خبر داد و گفت: این پروژه که در دهه فجر سال گذشته کلنگ زنی شده بود هم اکنون در مرحله مخلوط ریزی، زیر سازی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی در حال انجام است‌.

عبدلی خاطرنشان کرد: آسفالت خیابان پرستار تا پایان سال جاری انجام شود.

او برنامه‌های در دست اقدام شهرداری حاجی آباد برای سال جاری را آغاز پروژه بزرگ‌کمربندی سردار شهید سلیمانی، توسعه پارک زیتون، بازگشایی و زیر سازی خیابان شهید طهماسبی واقع در شهرک الزهرا و دیگر پروژه‌هایی که در بودجه مصوب شهرداری برای آنها اعتبار در نظر گرفته، عنوان کرد.

سرپرست شهرداری حاجی آباد بر لزوم زیبا سازی منظر شهری تاکید کرد و افزود: حفظ و نگهداری پارک‌ها و بوستانها و فضای سبز موجود در دستور کار شهرداری است.

عبدلی از ایجاد فضای سبز جدید، نصب المان‌های متناسب با فرهنگ عمومی مردم، و مبلمان شهری با در نظر گرفتن توسعه متوازن در تمام نقاط مختلف شهر در حال اجرا است.

به گفته وی بهسازی پارک حاشیه‌ای خلیج فارس، بهسازی پارک امامزاده، ایجاد شهربازی با امکانات جدید با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در محل پارک زیتون، از اقدامات شهرداری حاجی آباد در سالی که گذشت، است.

انعقاد قرارداد خدمات شهری و فضای سبز با پیمانکار بخش خصوصی برای سامان بخشی به خدمات شهری (جمع آوری زباله) و همچنین بهبود منظر شهری، فضای سبز و بوستانهای شهر از دیگر برنامه‌های در دست اقدام‌شهرداری حاجی آباد است.

سرپرست شهرداری حاجی آباد در خاتمه از در دست اقدام‌بودن فاز اول پارک‌شهدای گمنام و همچنین پارک‌حاشیه ای بخش جنوبی شهرک بسیجیان این شهر خبر داد و گفت: این دو پروژه تا کمتر از سه ماه دیگر به اتمام می‌رسد.

شهر حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد.