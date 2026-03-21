به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای امنیت و ایثار روز دوشنبه دوم فروردین‌ماه در شهرستان‌های بهبهان، دزفول، مسجدسلیمان و اهواز برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیکر شهید سعید زارعی در بهبهان ساعت ۱۴ تشییع خواهد شد.

بر اساس این برنامه، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حجت‌الاسلام و المسلمین بزرگی نیز ساعت ۱۵ در شهرستان دزفول انجام می‌شود.

همچنین در مسجدسلیمان، تشییع پیکر شهید محمدامین قاسمی ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه توضیح داده شد: در اهواز نیز مراسم تشییع جانباز ۷۰ درصد، شهید محمود بداوی، ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.