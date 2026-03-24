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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۳

دیدار نماینده ولی‌فقیه در کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در قروه

دیدار نماینده ولی‌فقیه در کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در قروه

قروه- نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در منزل خانواده شهدای جنگ رمضان در شهرستان قروه، از صبر و استقامت خانواده‌های این شهدای والامقام تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه سه‌شنبه با حضور در منزل خانواده شهدای جنگ رمضان در شهرستان قروه، با خانواده‌های شهیدان محسن حسابی و فریماه مفاخری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وی با ابراز همدردی با خانواده‌های این شهدا، صبر و استقامت آنان را ستود و تأکید کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند که با ایثار و فداکاری، مسیر عزت و سربلندی کشور را هموار کرده‌اند.

دیدار نماینده ولی‌فقیه در کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در قروه

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره این دانش‌آموزان شهید از مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، خاطرنشان کرد: این شهدا در جریان جنگ رمضان و در پی حمله دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.

در پایان این دیدار، بر تداوم راه شهدا و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید شد.

کد مطلب 6782796

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