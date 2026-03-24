به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه سه‌شنبه با حضور در منزل خانواده شهدای جنگ رمضان در شهرستان قروه، با خانواده‌های شهیدان محسن حسابی و فریماه مفاخری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وی با ابراز همدردی با خانواده‌های این شهدا، صبر و استقامت آنان را ستود و تأکید کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند که با ایثار و فداکاری، مسیر عزت و سربلندی کشور را هموار کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره این دانش‌آموزان شهید از مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، خاطرنشان کرد: این شهدا در جریان جنگ رمضان و در پی حمله دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.

در پایان این دیدار، بر تداوم راه شهدا و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید شد.