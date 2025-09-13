  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۰

دیدار نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با خانواده‌های شهدای اقتدار

دیدار نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با خانواده‌های شهدای اقتدار

اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با خانواده‌های معظم شهدای اقتدار در شهرستان خلخال دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل شامگاه شنبه در سفری یک‌روزه به شهرستان خلخال با خانواده‌های معظم شهدای اقتدار دیدار کرد.

امام جمعه اردبیل به همراه ائمه جماعات خلخال و کلور، با خانواده‌های شهیدان جعفر شهبازی، حسن نظری و حسین قنبری از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد و با تجلیل از صبر و استقامت آنان گفت: شهدا با خون پاک خود امنیت و عزت امروز ملت ایران را رقم زدند و خانواده‌های شهدا پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت هستند.

خانواده‌های شهدا نیز در این دیدار بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

کد خبر 6588487

برچسب‌ها

