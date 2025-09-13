به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل شامگاه شنبه در سفری یک‌روزه به شهرستان خلخال با خانواده‌های معظم شهدای اقتدار دیدار کرد.

امام جمعه اردبیل به همراه ائمه جماعات خلخال و کلور، با خانواده‌های شهیدان جعفر شهبازی، حسن نظری و حسین قنبری از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد و با تجلیل از صبر و استقامت آنان گفت: شهدا با خون پاک خود امنیت و عزت امروز ملت ایران را رقم زدند و خانواده‌های شهدا پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت هستند.

خانواده‌های شهدا نیز در این دیدار بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.