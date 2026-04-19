به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در ویژه‌برنامه جشن بزرگ دهه کرامت که به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر با حضور جمعی از دختران شهدای جنگ رمضان در کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر منزلت و جایگاه والای این مناسبت تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدار با بیان اینکه دختران شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند، اظهار داشت: این عزیزان ادامه‌دهندگان مسیر نورانی پدران خود به شمار می‌روند.

وی افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی در حقیقت تجلیل از ایثار و فداکاری خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه اسلام و کشور تقدیم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر اهمیت ارتباط معنوی نسل جوان گفت: ارتباط با خداوند، دعا، انس با قرآن و توجه به ارزش‌های دینی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که دختران امروز باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: دختران شهدا باید با الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) و همچنین راه و منش پدران خود، در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند و این ارزش‌ها را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ما زنده نگه داشتن یاد و نام آنان است.