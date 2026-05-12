به گزارش خبرنگار مهر، بازرس‌کل استان کردستان به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بعدازظهر سه شنبه با حضور در منزل خانواده شهیده «فریماه مفاخری» دانش‌آموز قروه‌ای مدرسه شجره طیبه میناب و شهیده «سمیرا بسارده» معلم فداکار اهل کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهیده، با خانواده آنان دیدار و گفتگو کرد.

محمدامین حیدری در این دیدار با ابراز همدردی با خانواده‌های این شهدا اظهار کرد: خانواده‌هایی که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه اسلام، انقلاب و عزت کشور تقدیم کرده‌اند، از جایگاهی والا و ماندگار در نزد ملت ایران برخوردارند.

وی افزود: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا ادامه همان مسیر نورانی ایثار و شهادت است و ملت ایران قدردان این فداکاری‌ها خواهد بود.

بازرس‌کل استان کردستان با اشاره به جنایت صورت‌گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب عنوان کرد: دشمنان این ملت در جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی حتی حرمت مدرسه، کودک، معلم و فضای تعلیم و تربیت را نیز زیر پا گذاشتند و با هدف قرار دادن دانش‌آموزان معصوم و معلمان فداکار، چهره واقعی خود را آشکار کردند.

حیدری خاطرنشان کرد: شهیده فریماه مفاخری نماد معصومیت و مظلومیت کودکان این سرزمین است؛ کودکی که باید روزهای زندگی خود را در میان امید، آموزش و بازی سپری می‌کرد اما قربانی جنایت دشمنان شد.

وی همچنین با تجلیل از مقام شهیده سمیرا بسارده گفت: این معلم متعهد برای خدمت به فرزندان ایران اسلامی در مسیر تعلیم و تربیت گام برداشت و در همین راه نیز مظلومانه به شهادت رسید.

بازرس‌کل استان کردستان ادامه داد: خانواده این دو شهیده، دو فرشته آسمانی را تقدیم انقلاب اسلامی و ملت ایران کرده‌اند و این ایثار بزرگ نزد خداوند و مردم ایران ماندگار خواهد بود.

وی تأکید کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و جانفشانی کسانی است که برای دفاع از ارزش‌ها و آرامش مردم از جان خود گذشتند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از صبر و بزرگواری خانواده‌های این دو شهیده تجلیل شد.