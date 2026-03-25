درستکار: روز روشن پیروزی نزدیک است/ پیام رهبر شهیدمان دلگرم کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار در رابطه با وضعیت تمرینات تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: اکنون خانه کشتی به دلیل خسارتی که به آن وارد شده و هم به دلیل مسائل امنیتی قابل استفاده نیست و ما در شهرهای مختلف تمرینات را پیگیری می کنیم.

او ادامه داد: کشتی گیران عزم خود را جزم کرده اند که دل مردم را شاد کنند و تمرینات خود را پشت سر می گذارند. فشار روحی و روانی روی بچه ها است و روزهای سختی را پشت سر می گذاریم و انشاالله سال را خوب شروع خواهیم.

او در رابطه با آخرین وضعیت امیرحسین زارع گفت: قطعا رقیب باعث پیشرفت یک کشتی گیر می شود و دست ما هم برای ترکیب تیم ملی باز می ماند. رقابت باعث هم افزایی بین قهرمانان می شود و امیرحسین زارع نشان داده بسیار باهوش است و می داند اگر در خواب خرگوشی فرو رود و در پوست قو بخوابد حریفان سد راه او را خواهند شد؛ اما او راه خود را پیدا کرده و هدفش طلای المپیک است و در اردوها بسیار با انضباط است و در دو المپیک گذشته هم استحقاق قهرمانی بود و هدفش کسب مدال طلای المپیک است.

او در رابطه با وضعیت حسن یزدانی و کامران قاسمپور تصریح کرد: حسن یزدانی و کامران قاسمپور به واسطه رقابتی که سالیان سال با هم داشتند، کامران دوست داشت در یک وزن بالاتر کشتی بگیرد اما حسن یزدانی به واسطه عمل حراجی کتف خود و توصیه پزشکان نباید وزن کم می کرد و کشتی کمتری باید می گرفت و کامران قاسمپور هم پذیرفت که در وزن المپیکی کشتی بگیرد و سال گذشته اعتماد زیادی نداشت اما اکنون عزم خود را جذب کرده است تا در وزن جدید افتخار آفرینی کند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در ستایش یزدانی خاطر نشان کرد: حسن یزدانی اسطوره کشتی نه اسطوره ورزش ایران است. هر کسی ۱۰ مدال جهان و المپیک نمی گیرد و من همیشه به بچه های کنونی می گویم که خیلی خوش شانس بوده آید که الگوی خودتان حسن یزدانی با انضباط و پرافتخار را دیده آید او الگوی کشتی ماست و تلاش زیادی می کند و شاید فرد دیگری غیر او بود با کتف عمل کرده و سن و سالی که دارد قید کشتی را می زد اما ما می خواهیم که حسن یزدانی همیشه بالا بماند.

او در رابطه با اتفاقات اخیر در کشورمان گفت: فارغ از همه تمام اختلاف نظرها و مشکلات و ... که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، راه آن کنار هم ایستادن و درست کردن است نه اینکه بخواهیم برخی از موضاعت را بزرگ کنیم و باعث ناامیدی جامعه شویم و بدترش کنیم.

او افزود: ما همه ایرانی هستیم و برای سربلندی ایران باید عرق داشته باشیم و باید پشت کشورمان بایستیم. ما نباید بی تفاوت باشیم و اگر برخی جاها صحبت نکنیم گناه بزرگی کرده ایم ما اگر اعتباری به دست آورده ایم آیا اکنون باید سکوت کنیم؟ آن ورزشکار، خواننده، مجری که به هر دلیل تصمیم گرفته از کشور برود و بعد برای ایران سنگ‌اندازی می‌کند، جوانان را نا امید میکند و بین مردم تفرقه افکنی می‌کند اوج نمک نشناسی است. شما که در این کشور جایگاه داشتی و رفتی الان در کشور دیگر چه شغلی دارید؟ چه جایگاهی دارید؟

او صحبت های پایانی خود را با یاد و خاطره رهبر شهیدمان اختصاص داد و گفت: در مستبقات قهرمانی جهان علم و عمل کنار هم نتیجه عالی را در کشتی به وجود آورد و پیام رهبر شهیدمان بسیار دلنشین و روحیه بخش بود. رهبر شهیدمان همیشه به مسئولان گوشزد می کردند که هوای مردم را داشته باشند. مردم ما را دعا کنند و ما می خواهیم این پرچم را بالا ببریم انشاالله روز روشن پیروزی نزدیک است و نام ایران در بالای تاریخ همچون خورشید خواهد درخشید.