درستکار: هم قسم شدیم که کاپ قهرمانی آسیا را بدست آوریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، صحبت های درستکار را در ادامه می خوانید:

* سفر شما به قرقیزستان چگونه بود؟

- با توجه به شرایط خاص و جنگی که در کشور ما وجود داشت، ما با شرایط ایده آل همیشگی نرفتیم. یک مسیر از شمال تا مرز را ۲۳ ساعت با اتوبوس رفتیم و پس از استراحت کوتاه از مرز زمینی تا وان ترکیه را طی کردیم. از آنجا با پرواز به استانبول و در ادامه به قرقیزستان رفتیم. و سفر بسیار سخت و تجربه نشده ای را پشت سرگذاشتیم.

* از نتایج بدست آمده راضی هستید؟

- با توجه به شرایط اردوهایی که داشتیم و نتوانستیم طبق روال تمرینات را انجام دهیم از نتایجی که در آسیا بدست آمد راضی هستم و یک خسته نباشید به تمامی تیم می گویم.

* برخی کشتی گیران در حد خود نبودند و برخی فراتر از خود ظاهر شدند؟

- اینکه برخی از کشتی گیران به اندازه خودشان ظاهر نشدند موافق هستم. بعنوان مثال مهدی یوسفی که طلای جوانان جهان، امیدها و قهرمانی آسیا را در کارنامه داشت می توانست کشتی با جمال اف را با روحیه تر بگیرد. همچنین پیمان نعمتی هم می توانست کشتی های بهتری بگیرد.

- اما برخی از کشتی گیران هم مانند میلاد والی زاده فراتر از خود ظاهر شدند، ۵۷ کیلوگرم وزن سختی در آسیا است و میلاد بسیار کشتی های خوبی گرفت و حریفان بسیار خوبی را از جمله کشتی گیران ژاپن و هندی را از پیش رو برداشت و در اوج کار خود در دیدار فینال حریف عنوان دار مغولستانی را که چند ماه پیش در جام یاریگین توانسته بود قهرمان جهان از کره شمالی را مغلوب کند، شکست داد و به مدال طلا دست یافت. همچنین مبین عظیمی نیز کشتی های درخشانی را گرفت.

* ادامه چرخه انتخابی به چه صورت خواهد بود؟

- در مورد چرخه همه چیز شفاف و مشخص است. بارها گفته ایم که ۷۰ درصد رسیدن به پیراهن تیم ملی نوع رقابت و موفقیت های بین المللی است و ۳۰ درصد آن رقابت های داخلی است. پس از حضور در مسابقات قهرمانی کشور، رقابت های بین المللی یاشاردوغو، رنکینگ کرواسی و رنکینگ آلبانی و قهرمانی آسیا تقریبا می توان حدس زد که طبق چرخه چه اتفاقی خواهد افتاد اما در روزهای آینده ما شرایط را اعلام خواهیم کرد که در ادامه چه خواهد شد.

- اینکه تکلیف کدام اوزان مشخص است طبق چرخه می شود حدس زد چه کسانی انتخاب شدند و چه کسانی انتخابی دارند و ما در روزهای آینده جلسات فنی را برگزار می کنیم و پس از آن نتایج را اعلام می کنیم.

* شرایط حسن یزدانی برای حضور در چرخه چگونه خواهد بود؟

- در مورد وزن ۹۷ کیلوگرم شرایط چرخه از قبل اعلام شده اما بستگی به نظر حسن یزدانی دارد که چه وزنی می خواهد کشتی بگیرد و حتما این مورد در روزهای آینده باید اعلام شود که ما نیز شرایط این وزن را به طور شفاف اعلام کنیم.

* در شرایط جنگ رمضان، عملکرد فدراسیون کشتی در حمایت از تیم های ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟

- عملکرد فدراسیون کشتی بی نظیر بوده است. در روزهایی که شرایط طوری بوده که خیلی از فدراسیون ها به دلیل جنگ و تبعات آن نتوانسته اند تیم اعزام کنند یا اعزام برایشان مشکل شده، فدراسیون در این زمینه بسیار عالی کار کرده و نگذاشته که چرخ کشتی بخوابد و با تمام توان دارد تلاش می کند تا این بچه ها از این شرایط آمادگی برای مسابقات دور نمانند.

* در برگزاری اردوها چطور؟

با توجه به آسیب جدی به کمپ تیم های ملی و عدم برگزاری اردوها در آن، اردوهای ما در یکی دو ماه گذشته، مثل همیشه ایده آل نبود ولی همینکه فدراسیون کشتی با هماهنگی با هیئت کشتی مازندران توانست اردوها را برگزار کند و دوستان ما در مازندران نیز نهایت لطف و محبت را داشتند و نگذاشتند که ما بدون اردو و هماهنگی وارد مسابقات شویم کار بسیار بزرگی بود. اما با همه این اوصاف ما از شرایط تمرین کردن مدنظر طبق برنامه و آرمانی دور بودیم.

* کمی در مورد اهمیت کسب قهرمانی در آسیا در این شرایط و حرکت ارزشمند کشتی گیران که با بوسه بر پرچم ایران همراه بود توضیح بدهید؟

- ما در شرایط جنگ بودیم، در روزهایی که کشورمان بمباران می شد و در حالی که کشتی گیران از لحاظ روحی، روانی آن شرایط قبل را نداشتند. اما آن عظم، اراده و هم قسم شدن آن ها و اینکه این قهرمانی در این شرایط بدست آمد پیام آن این است که کشتی گیران دلشان در گرو مردم و بالا رفتن پرچم کشورشان است.

- بوسه تیمی به پرچم کشورمان پس از عنوان قهرمانی پیشنهاد خود بچه ها بود. این پرچم اهمیت خاصی داشت. هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان پیکر پاک شهدای ما در آن پیچیده شده و متبرک به شهدا بود. اعضای تیم برای اینکه بگویند که کنار کشور و مردمشان هستند و به پرچم ایران عشق می ورزند این حرکت بسیار پهلوانانه و ارزشمند را با جان دل انجام دادند و امیدوارم که این پرچم همیشه بالا بماند و در ادامه راه که مسابقات جهانی ۲۰۲۶ است بتوانیم بار دیگر عنوان قهرمانی را بدست آوریم.