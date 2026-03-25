حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف و دستاوردهای طرح «زندگی با آیه‌ها» در خراسان جنوبی، اظهار داشت: امسال سه اولویت اصلی را در دستور کار قرار دادیم که ملحق شدن افراد به شبکه سفیران آیه ها، کنش‌های قرآنی خانوادگی در جشنواره رحیق و راه‌اندازی محافل «زندگی با آیه» در محیط‌های کاری و هیئت‌های مذهبی و محلات از جمله این اولویت‌هاست.

وی افزود: امسال ۵۶۰ هیئت مذهبی در طرح «زندگی با آیه‌ها» مشارکت داشته‌اند که این میزان مشارکت نسبت به سال گذشته، افزایش خوبی را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی، «سفیران آیه ها» را قلب تپنده این طرح دانست و بیان کرد: سفیران آیه پس از ماه مبارک رمضان می‌توانند ایفای نقش کرده و فعالیت‌های قرآنی را تداوم بخشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به آمار توزیع محصولات مرتبط با این طرح اشاره کرد و گفت: از ابتدای ماه مبارک رجب تاکنون ۵۰ هزار جلد کتاب در حوزه «زندگی با ایه‌ها» توزیع و همچنین «رزمایش زندگی با ایه ها» در تمام شهرستان‌ها نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان ماه مبارک رمضان، ۴ هزار و ۶۰۰ نفر عضو شبکه «سفیران آیه‌ها» شده‌اند، بیان کرد: اطلاع‌رسانی در روستاها از طریق شبکه مبلغان و شورای هیئات‌ مذهبی و دهیاری ها انجام شده و شاهد مشارکت خوبی از سوی روستاییان بودیم.

حجت‌الاسلام سالاری مکی در تشریح سازوکار فعالیت در این طرح، تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت «سفیران ایه‌ها»، نسبت به تکمیل پروفایل خود و ثبت کنش های قرانی اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای هر فرد، کنش‌های قرآنی متناسب با مکان‌هایی مانند خانه، محل کار یا مسجد تعریف شده و افراد در هر عرصه، کنش مورد نظر را انجام و گزارش کار خود را ثبت می‌کنند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، طی ماه مبارک رمضان ۱۵۰ هزار نفر در طرح زندگی با آیه‌ها مشارکت داشته‌اند.