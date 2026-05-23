به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی با تبیین جایگاه راهبردی این حوزه اظهار کرد: روابط عمومی کارساز است و کار را جلو می‌برد و همچنین در آینده‌پژوهی، روابط عمومی جایگاه مهمی دارد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: آنچه که در شعار اعتمادسازی و امیدآفرینی دنبال می‌کنیم، بیش از همه در سیره و روایت مسئولانه استاندار محترم مشهود است که خود در این جریان پیشگام و جلودار هستند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به جنگ اعتقادی امروز و نقش قرآن در این میدان، بیان کرد: در اوج جنگ ۱۲ روزه، وقتی رهبر معظم انقلاب کلام خدا را تکرار می‌کنند و نوشته انگشتر ایشان با نقش «ان معی ربی» با دنیا حرف می‌زند، این پشتوانه الهی آرامشی است که در جنگ نرم می‌تواند بسیار اثرگذارتر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح زندگی با آیه ها میراث شهید خامنه ای است، گفت: رهبر شهید ما نام سرفصل شوق‌انگیزی به این جریان عطا کردند و تعداد سفیران زندگی با آیه ها در خراسان جنوبی به ۱۳ هزار و ۸۲۲ رسید.

وی با بیان اینکه این سفیران زندگی با آیه ها قلب تپنده این جریان هستند که کار را پیش می برند، گفت: در ایام تابستان بهترین کار در زمینه طرح زندگی با آیه ها را روابط عمومی ها می‌توانید جلو ببرید.