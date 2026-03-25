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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

پر آب شدن رودخانه شاپور در بخش خشت

پر آب شدن رودخانه شاپور در بخش خشت

کازرون- بارش باران بهاری در روز چهارشنبه ۵ فروردین، سبب پر آب شدن رودخانه شاپور در بخش خشت شهرستان کازرون شد.

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کد مطلب 6783356

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