https://mehrnews.com/x3bGdR ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷ کد مطلب 6783356 استانها فارس استانها فارس ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷ پر آب شدن رودخانه شاپور در بخش خشت کازرون- بارش باران بهاری در روز چهارشنبه ۵ فروردین، سبب پر آب شدن رودخانه شاپور در بخش خشت شهرستان کازرون شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6783356 کپی شد مطالب مرتبط بارش باران بهاری در آرامگاه حافظ شیرازی بارش شدید باران همراه با تگرگ در کازرون بارش شدید باران موجب جاری شدن سیلاب در بخشهای از شیراز شد صدور هشدار زرد هواشناسی؛ باران در هفته اول سال فارس را فرا میگیرد بارش باران بهاری در حافظیه و سعدیه شیراز جاری شدن سیلاب در بخشهایی از شیراز لبریز شدن رودخانه خشک شیراز از بارش باران ۴ کشته و ۲ مفقودی بر اثر وقوع سیلاب در فارس بارش باران فارس را فرا میگیرد برچسبها شهر خشت بارش باران رودخانه
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